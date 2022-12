Ronaldo rời Qatar bằng máy bay trị giá 23 triệu USD

Người hâm mộ chia sẻ video ghi lại cảnh Cristiano Ronaldo ra sân bay để trở về Bồ Đào Nha. Đi trước anh là bạn gái Georgina Rodriguez, các con và một số thành viên khác trong gia đình.

Gulfstream G200 là chiếc máy bay được gia đình Ronaldo sử dụng để rời quốc gia Trung Đông. Đây là mẫu máy bay có giá 23 triệu USD . Ngoài ra, CR7 còn sở hữu máy bay riêng đắt giá khác là Gulfstream G650 với giá hơn 60 triệu USD .

Trước đó, 14 cầu thủ của tuyển Bồ Đào Nha lên đường rời Qatar sau thất bại trước Morocco tại tứ kết World Cup 2022. CR7 cùng 9 cầu thủ khác gồm Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ruben Neves, Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Joao Cancelo và Matheus Nunes về sau.

Trước khi rời Qatar, Ronaldo gửi tâm thư đến người hâm mộ. Siêu sao sinh năm 1985 đề cập đến nhiều vấn đề nhưng trong đó không có việc rời tuyển quốc gia.

Ở một diễn biến khác, chị gái của CR7, Katia Aveiro lại đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "41 tuổi là thời điểm đẹp nhất của một con người". Nhiều người hâm mộ cho rằng Katia ủng hộ em trai tiếp tục ra sân tại World Cup 2026. Khi đó, Ronaldo bước sang tuổi 41.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019