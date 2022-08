Ronaldo phải chấp nhận không đâu tốt hơn MU

Khả năng Cristiano Ronaldo rời MU trong hè này ngày càng thấp trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng sắp khép lại.

Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng xoay quanh Ronaldo trong mùa hè, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Phiên chợ hè 2022 còn gần một tuần là đóng cửa, điều này tăng thêm áp lực cho người đại diện Jorge Mendes của CR7.

Mùa hè 2021, Jorge Mendes phải chạy đôn chạy đáo tìm CLB mới cho Ronaldo khi siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời Juventus. MU sau đó xuất hiện và Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Nhưng năm nay, mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Khả năng Ronaldo rời MU ngay hè này ngày càng thấp dần.

Đội nào sẽ trả lương Ronaldo như MU?

Bayern Munich, Atletico Madrid, PSG, Chelsea... đều đã xuất hiện trên mặt báo cùng những mẩu tin nói về Ronaldo. Nhưng không có cuộc gặp mặt trực tiếp nào, cũng không có CLB nào xác nhận muốn có anh.

Tại Đức, hai đội bóng hàng đầu Bayern và Dortmund phủ nhận mọi thông tin đàm phán với Ronaldo. "Ở góc độ chuyên môn lẫn kinh tế, đây là thương vụ ngoài tầm với của Bayern", Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic của Bayern nói trên Bild hôm 24/8.

Trước đó một tuần, Hans-Joachim Watzke, CEO của Dortmund, chia sẻ với Sky Sports: "Tôi yêu mến Ronaldo. Ý tưởng CR7 đến chơi bóng ở Signal Iduna Park khá hấp dẫn. Tuy nhiên, đôi bên không có bất kỳ liên lạc nào với nhau".

Trở ngại của các đội bóng Đức đến từ mức đãi ngộ quá cao của CR7. Nhà báo Stephan Uersfeld chia sẻ với Zing: "Theo tôi biết, Ronaldo nhận lương lên tới 31 triệu euro/năm (trước thuế) tại MU. Tất nhiên, Dortmund có thể nghĩ đến việc chiêu mộ Ronaldo nếu cầu thủ sẵn sàng giảm lương".

Chelsea, trong bối cảnh vừa chia tay Romelu Lukaku, cũng ngó lơ cơ hội chiêu mộ Ronaldo. Ông chủ mới Todd Boehly từng rất hào hứng trước viễn cảnh mua CR7 nhưng họ cũng chẳng thực hiện cuộc đàm phán nào. Gần đây, "The Blues" dường như đang chuẩn hơn 50 triệu bảng cho tiền đạo trẻ danh tiếng kém xa Ronaldo là Anthony Gordon.

Tháng 7, AS cho biết người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, đã thông báo với các đội bóng lớn rằng CR7 sẵn sàng giảm lương 30% tiền lương để rời MU. Tuy nhiên trong suốt một tháng qua, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.

Khi Ronaldo còn đôn đáo tìm cách rời CLB thì MU vẫn hành xử đẹp với anh. HLV Erik ten Hag nhiều lần khẳng định "Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của MU". Giới chủ nhà Glazer cũng không hứng thú trước viễn cảnh bán Ronaldo trong hè này khi thương hiệu CR7 giúp đội ăn nên làm ra.

Ronaldo có thể không hài lòng với việc vắng mặt ở Champions League. Những quan điểm cho rằng CR7 khó chịu khi chứng kiến kình địch Lionel Messi chơi bóng ở sân chơi chất lượng nhất châu Âu cấp CLB là có cơ sở. Dù vậy, CR7 cần chấp nhận hiện thực rằng không còn nhiều đội bóng muốn có một tiền đạo 37 tuổi như anh.

Các đội bóng lớn đều đã ổn định đội hình khi mùa giải 2022/23 khởi tranh. Việc bổ sung thêm Ronaldo sẽ trở thành rủi ro lớn, phá vỡ đi kế hoạch được xây dựng trong mùa hè qua.

Nếu đến các CLB tầm trung, Ronaldo sẽ phải hy sinh lợi ích cá nhân bao gồm chế độ lương, thưởng giảm đi đáng kể. Ngoài ra, khả năng cạnh tranh chức vô địch Champions League của các đội này cũng thấp hơn.

Tính đi tính lại, Ronaldo sẽ thấy chẳng nơi đâu bằng được MU. Ở Old Trafford, anh vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội (480.000 bảng mỗi tuần). Dù bị cắt giảm 25% lương vì vắng mặt ở Champions League 2022/23, CR7 vẫn có đãi ngộ trong mơ với một cầu thủ đã 37 tuổi. Không nhiều đội bóng lớn trên thế giới còn đối xử với Ronaldo theo cách ấy.

Ronaldo phải chấp nhận sự thật rằng MU đang là bến đỗ tốt nhất của anh mùa này.

Chỗ đứng chuyên môn vững chắc

Đương nhiên lương thưởng không phải là lý do duy nhất thuyết phục Ronaldo ở lại MU.

Carl Anka, cây viết của The Athletic, vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong hệ thống của HLV Ten Hag: "MU vừa có trận đấu tốt trước Liverpool. Tuy nhiên, họ khó có thể đá như thế suốt cả mùa. MU không thể chỉ kiểm soát bóng 30% trong cả trận. Đó là lý do họ cần Ronaldo trên hàng công".

Theo Carl Anka, thể chất của Ronaldo cho phép anh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do HLV Ten Hag đặt ra. "Anh ấy đủ thể lực, đủ nhanh và mạnh mẽ để vận hành chiến thuật của Ten Hag. Quan trọng là bản thân Ronaldo có muốn đá như thế hay không", ông chia sẻ.

Andy Mitten, một phóng viên khác từng viết cho BBC hay Four Four Two, đồng tình với Carl Anka. "Ronaldo có thể không chơi 60 trận mỗi mùa và vắng mặt tại Champions League. Nhưng nếu anh ấy chấp nhận sự thật ấy thì Ronaldo vẫn còn hữu dụng với MU", Andy Mitten phân tích.

Sự thật được Andy Mitten nhắc đến chính là việc Ronaldo chịu ngồi dự bị. Nếu CR7 chấp nhận nhường lại sân khấu chính như ở cuộc đối đầu với Liverpool và sẵn sàng cống hiến khi đội bóng cần, đó sẽ là kịch bản đẹp nhất cho MU. Nếu không, phòng thay đồ của "Quỷ đỏ" sẽ có vấn đề. Như Thierry Henry từng nói rằng: "Ronaldo là liều thuốc chữa bệnh nhưng cũng có thể thuốc độc với MU".

So với nhóm Marcus Rashford, Anthony Martial hay Mason Greenwood, Ronaldo vẫn có được sự tín nhiệm từ HLV Ten Hag. Trong bối cảnh phiên chợ hè 2022 sắp đóng cửa, việc tìm kiếm một tay săn bàn đẳng cấp ngang CR7 là rất khó với MU.

Ronaldo không còn nơi nào tốt hơn MU và đội bóng cũng thực sự cần anh. Họ vẫn có thể hợp tác và đưa nhau trở lại đỉnh cao một lần nữa, trước mắt là để quay lại Champions League vào năm sau.