Ronaldo nói đúng về nhiều vấn đề ở MU

Bỏ qua những chỉ trích Erik ten Hag hay các đồng đội cũ, đánh giá của Cristiano Ronaldo về tình hình cơ sở vật chất và nội bộ đội bóng là có cơ sở.

"Theo tôi, sẽ rất khó để Manchester United trở lại vị thế hàng đầu trong 2 hoặc 3 năm tới", siêu sao người Bồ Đào Nha nói trong cuộc phỏng vấn với Talk TV. "Tôi muốn điều tốt nhất cho CLB, người hâm mộ xứng đáng biết sự thật.Có những thứ bên trong CLB không thể giúp Manchester United vươn tới đẳng cấp cao nhất".

Sự thật của Ronaldo

Bản đầy đủ của cuộc nói chuyện 90 phút Ronaldo thực hiện cùng truyền thông Anh chưa được tung ra. Song, nếu gạt qua một bên những lời công kích nhắm đến HLV và các đồng đội cũ, CR7 phân tích đúng nhiều điều về nội tình MU hiện tại.

Anh nói: "Những người chủ của câu lạc bộ, nhà Glazer, họ không quan tâm - ý tôi là về mặt chuyên môn, thể thao. Họ không quan tâm. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ, không bao giờ". Nhà Glazer từ lâu bị xem như nguyên nhân chính khiến MU sa sút. Nếu những gì Ronaldo nói là đúng, điều đó khẳng định thêm một lần nữa sự thờ ơ của giới chủ người Mỹ với tình hình CLB.

Joel Glazer và Avram Glazer, những người có quyền lớn nhất tại Old Trafford, hiếm khi công khai giải thích với công chúng về tình hình CLB. Họ thường tỏ ra né tránh và thờ ơ khi đề cập đến đà sa sút của MU. Điều này khác hẳn với Josh Kroenke, con trai của tỷ phú Stan Kroenke tại Arsenal.

Kể từ khi nắm quyền điều hành đội chủ sân Emirates, Josh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông đề cập về chiến lược phát triển CLB, cũng như giải thích nhiều quyết định chuyên môn. Tất nhiên, điều này không giải thích hoàn toàn cho thành công của một CLB. Song, nó phản ánh sự quan tâm của giới chủ với đội bóng.

Giới chủ người Mỹ sở hữu Arsenal hay MU từng bị cổ động viên chỉ trích thậm tệ trong quá khứ. Thế nhưng, Arsenal đang có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ nhờ chiến lược đúng đắn nơi thượng tầng. Còn MU? Như lời Ronaldo nói, rất khó để "Quỷ đỏ" trở lại vị thế hàng đầu trong 2 hoặc 3 năm tới.

Ngay cả khi nửa đỏ thành Manchester chơi tiến bộ dưới thời Erik ten Hag, đội bóng này còn một chặng đường dài để trở lại đỉnh cao. Trận thắng 2-1 trước Fulham ở vòng 16 Ngoại hạng Anh đưa MU bám sát top 4. Họ chỉ kém đội đứng thứ 4 Tottenham 3 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. So với phong độ tệ mùa trước và giai đoạn khởi đầu mùa giải thảm họa, đội bóng của Ten Hag chơi tiến bộ.

Tuy nhiên, mục tiêu giành suất dự Champions League mùa tới vốn không phải đích MU muốn hướng đến trong vài năm qua. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, "Quỷ đỏ" đã về nhì ở Ngoại hạng Anh 2020/21. Khi Ronaldo về lại CLB cũ vào hè năm ngoái, anh được hứa hẹn về một đội bóng đủ sức cạnh tranh vô địch. Thực tế chỉ ra, MU khó có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Họ đang kém đội dẫn đầu Arsenal 11 điểm trên bảng xếp hạng và thi đấu không quá ấn tượng thời gian qua. MU thắng nhọc trước West Ham hay Fulham, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng của Ten Hag cũng chơi chật vật trước Newcastle hay Chelsea, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho top 4.

Thất bại nặng nề 1-3 trước Aston Villa ở vòng 15 cho thấy MU chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Tại Europa League, "Quỷ đỏ" cũng gặp phải đối thủ lớn Barcelona tại vòng play-off 16 đội. Không dễ để MU vô địch giải đấu hạng hai của bóng đá châu Âu mùa này, khi những đối thủ còn lại ở giải đấu là Juventus, Atletico Madrid hay Arsenal.

Bản thân Ronaldo hiểu năng lực hiện tại của MU hơn ai hết. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chơi chật vật trong nhiều trận đấu ở Europa League mùa này. "Quỷ đỏ" hiện tại không mạnh hơn Barca, Juventus, Atletico Madrid hay Arsenal, những đội đã sa sút vị thế top đầu của bóng đá châu Âu nhiều năm qua.

Một vấn đề khác Ronaldo nói đến ở MU chính là câu chuyện hạ tầng. Siêu sao sinh năm 1985 tỏ ra ngạc nhiên khi sau 12 năm trở lại CLB cũ, mọi thứ vẫn như xưa.

Câu chuyện cơ sở vật chất

"Không có gì thay đổi kể từ khi tôi rời đi. Hồ bơi, bể sục, thậm chí cả phòng tập, thậm chí một số công nghệ", Ronaldo nhận xét. "Kể cả những đầu bếp mà tôi đánh giá cao, những con người đáng yêu. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy công nghệ, cơ sở hạ tầng mới. Tôi đã thấy những thứ mà tôi chứng kiến năm 20 tuổi".

Việc cơ sở hạ tầng của MU xuống cấp không phải vấn đề mới mẻ. Năm ngoái, nhiều cổ động viên đội bóng đã phàn nàn về việc mái che ở khán đài sân Old Trafford bị dột khiến người hâm mộ chịu ướt khi trời mưa. Khu vực khán đài mang tên Sir Bobby Charlton được cho là đã xuống cấp trầm trọng.

Tháng 4/2019, một phần mái của sân Old Trafford bị thổi bay vì cơn bão trước trận derby Manchester. Nhiều người hâm mộ còn kể lại với truyền thông Anh rằng thường xuyên thấy chuột chạy xung quanh sân. Old Trafford từng là một trong những sân bóng hiện đại nhất thế giới, nhưng trong vài năm trở lại đây, ngôi nhà của MU không được chăm chút kỹ nếu so với các đối thủ tại Anh.

Một thập niên qua, MU chi 118 triệu bảng để cải tạo sân Old Trafford, con số kém xa sân Anfield của Liverpool (278 triệu bảng), Etihad của Man City (374 triệu bảng) hay sân của Tottenham (1,4 tỷ bảng). Bên cạnh sân Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington cũng không được đánh giá cao về tính hiện đại.

Trong bối cảnh Man City, Arsenal hay Liverpool liên tục áp dụng các công nghệ hiện đại vào tập luyện hay đào tạo trẻ, MU có vẻ như đi lùi. Thành tích của các đội trẻ MU tại nước Anh trong nửa thập niên qua kém xa Arsenal, Chelsea và đặc biệt Man City. Lần gần nhất một đội trẻ MU vô địch Premier League 2 hay giải U18 Ngoại hạng Anh (hai cấp độ quan trọng nhất của bóng đá trẻ xứ sương mù) đã cách đây 7 năm.

Trong quãng thời gian nói trên, đội U18 và U21 Man City có 6 chức vô địch nước Anh, trong khi đội trẻ Chelsea hay Arsenal cũng từng đăng quang. Thành tích ở cấp độ trẻ phản ánh phần nào năng lực của các lò đào tạo.

Học viện Carrington không còn cung cấp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội một MU trong nửa thập niên qua. Anthony Elanga là cái tên duy nhất từ học viện MU được trao cơ hội thường xuyên thời gian qua. Alejandro Garnacho là sản phẩm của lò đào tạo Atletico Madrid và cũng chỉ mới đến MU vào năm 2020.

Để so sánh, trong vài năm qua, các lò đào tạo của Chelsea, Arsenal hay Man City đã trình làng nhiều cầu thủ chất lượng hơn MU. Man City có Phil Foden, Cole Palmer hay Liam Delap. Arsenal có Bukayo Saka, Emile Smith Rowe. Chelsea có Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek hay Conor Gallagher.

Người hâm mộ MU có quyền tức giận trước Ronaldo về bài phát biểu vừa qua. Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng tự phá hỏng hình ảnh bản thân. Song, sự thật vẫn luôn có giá trị riêng của nó. Nếu xét một cách lý tính, CR7 nói đúng nhiều vấn đề ở đội bóng hiện tại.

