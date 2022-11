Ronaldo nghỉ 2 trận liên tiếp

Cristiano Ronaldo không cùng Manchester United hành quân đến London đối đầu Fulham tại vòng 16 Premier League tối 13/11 (giờ Hà Nội).

Ronaldo gặp vấn đề về sức khỏe.

Manchester Evening News xác nhận Ronaldo vắng mặt ở buổi tập của MU trước trận đấu với Fulham. Theo Metro, danh sách cầu thủ MU hành quân tới sân Craven Cottage không có tên Ronaldo. Gần nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha không góp mặt khi "Quỷ đỏ" thắng Aston Villa 4-2 ở vòng 3 Carabao Cup do ốm.

Điều này đồng nghĩa, Ronaldo không đá trận cuối cho MU trước World Cup 2022. Trước đó, cầu thủ 37 tuổi đá chính 4 trận liên tiếp. Sau trận thắng Aston Villa, HLV Erik ten Hag cho hay: "Tôi không thể đảm bảo Ronaldo sẽ trở lại ở trận gặp Fulham. Cậu ấy bị ốm."

Manchester Evening News cũng tiết lộ Antony và Jadon Sancho tiếp tục vắng mặt. Hàng công MU do đó trở nên khá mỏng. Rất may Anthony Martial vừa trở lại và nhiều khả năng đá chính từ đầu. Ở hàng thủ, HLV Ten Hag không có sự phục vụ của Diogo Dalot do bị treo giò, trong khi Aaron Wan-Bissaka chấn thương.

Ronaldo không tham dự trận đấu với Fulham.

Với Ronaldo, anh không còn duy trì được thể trạng và phong độ tốt nhất ở tuổi 37. Ronaldo trải qua mùa giải mới khó khăn tại Old Trafford, chỉ ghi được 3 bàn sau 16 lần ra sân. Anh cũng mới có 4 lần đá chính tại Premier League từ đầu mùa.

Hiện tại, Ronaldo sắp hết hạn hợp đồng và chuẩn bị rời Old Trafford. MU không có kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với nhà vô địch Euro 2016. Theo Telegraph, MU đang tìm kiếm tiền đạo mới trong hai kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Ronaldo có tên trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022. "Một lần nữa, hãy cùng nhau làm rạng danh tên tuổi của Bồ Đào Nha. Không chỉ 26 cái tên trong danh sách của ngài Fernando Santos, tất cả chúng ta đều được triệu tập. Tiến lên, Bồ Đào Nha", cựu tiền đạo Juventus khẳng định.

Nếu không có gì thay đổi, Ronaldo sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ tiếp theo sau Rafael Marquez, Gianluigi Buffon, Lothar Matthaus và Antonio Carbajal dự 5 kỳ World Cup.

