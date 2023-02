Ronaldo ngăn cầu thủ đá cùng vị trí rời Al Nassr

Siêu sao người Bồ khuyên Vincent Aboubakar kiên nhẫn ở lại Al Nassr song anh này vẫn quyết định rời đội bóng.

Ronaldo đang tỏa sáng ở Saudi Arabia.

"Tôi và Ronaldo có nói chuyện với nhau. Anh ấy muốn tôi ở lại Al Nassr. Tôi đáp là không. Tôi rời Al Nassr còn ở lý do gia đình", Aboubakar chia sẻ trên Canal+.

"Ronaldo hỏi tôi tiếp 'gia đình ở đâu'. Tôi đáp 'họ đang ở Pháp, nên tôi muốn sang Thổ Nhĩ Kỳ để gần gia đình hơn'. Tôi rất kiên quyết về chuyện rời Al Nassr. Tôi nhận nhiều đề nghị, trong đó có Besiktas", anh chia sẻ tiếp.

Aboubakar khẳng định ban lãnh đạo Al Nassr muốn anh ở lại đến hết mùa. Aboubakar trực tiếp trao đổi với chủ tịch đội bóng ở Saudi Arabia và quyết định cuối cùng là cho phép tiền đạo này gia nhập Besiktas.

Aboubakar gia nhập Al Nassr từ tháng 7/2021. Tại giải Saudi Arabia mùa 2022/23, tiền đạo này ghi 4 bàn sau 12 trận. Sự xuất hiện của Ronaldo khiến Aboubakar chắc chắn mất vị trí tiền đạo chủ lực. Đó là lý do khiến Aboubakar quyết tâm rời Al Nassr.

Aboubakar còn hợp đồng tại Saudi Arabia. Do vậy, đôi bên đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng để chân sút sinh năm 1992 chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng tự do. Theo quy định của giải VĐQG Saudi Arabia, mỗi CLB chỉ được đăng ký 8 ngoại binh. Ronaldo là ngoại binh thứ 9 của Al Nassr do đó loại Aboubakar giúp đội hình của CLB này vừa đủ để đăng ký.

Ronaldo đã chơi 4 trận cho Al Nassr, ghi 5 bàn. Gần nhất, CR7 lập poker vào lưới Al Wehda.