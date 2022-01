Ronaldo, Messi gạch tên nhau ở lá phiếu The Best

Cả Ronaldo và Messi đều không điền tên nhau vào lá phiếu bầu The Best dành cho đội trưởng tuyển quốc gia.

Lá phiếu của Lionel Messi (thủ quân tuyển Argentina), Cristinano Ronaldo (thủ quân tuyển Bồ Đào Nha) và Robert Lewandowski (thủ quân tuyển Ba Lan) được công bố sau gala FIFA The Best 2021.

Ronaldo dành vị trí số một trong lá phiếu cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lewandowski. Ở hai vị trí còn lại, anh lần lượt dành cho bộ đôi đang khoác áo Chelsea, N'Golo Kante và Jorginho.

Lựa chọn của 2 ngôi sao nhận nhiều sự chú ý nhất trong gala The Best 2021.

Ở năm ngoái, Ronaldo cũng "chơi đẹp" khi bầu cho Lewandowsi ở vị trí số một. Messi đứng thứ 2 trong lá phiếu của siêu sao người Bồ Đào Nha, thứ 3 là Kylian Mbappe.

Trong khi đó, Lionel Messi tiếp tục gạch tên cả Ronaldo và Lewandowski khỏi lá phiếu. "El Pulga" có năm thứ 2 liên tiếp điền tên người bạn thân Neymar vào vị trí số một. Hai vị trí còn lại anh dành cho Mbappe và Karim Benzema.

Lá phiếu của Lewandowski cũng nhận được sự quan tâm. Anh dành vị trí đầu tiên cho Jorginho, tiền vệ giành chức vô địch Champions League và Euro. Messi và Ronaldo lần lượt là lựa chọn thứ 2 và thứ 3 của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich.

Chiến thắng của Lewy khá sít sao khi anh chỉ hơn Messi 4 điểm (48 so với 44). Salah đứng thứ 3 với 39 điểm. Ronaldo về đích ở vị trí thứ 7 với 23 điểm.

Lewandowski trở thành cầu thủ tiếp theo, sau Ronaldo giành giải The Best trong 2 năm liên tiếp. Ở mùa này, cầu thủ người Ba Lan vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng với 34 bàn trên mọi đấu trường, qua đó nuôi hy vọng về việc chinh phục Quả bóng vàng và The Best vào năm 2022.