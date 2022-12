Ronaldo: ‘Mbappe khiến tôi nhớ lại mình hồi xưa’

“Tôi có thể nói về việc Mbappe nhanh và hay thế nào và cậu ấy khiến tôi nhớ lại mình khi còn thi đấu. Cậu ấy biết sử dụng khả năng của mình để di chuyển nhanh hơn những cầu thủ khác nhằm kiến tạo hoặc ghi bàn”, trang Euro Sport dẫn lời phát biểu của Ronaldo de Lima.

Cựu tiền đạo huyền thoại của Brazil tiếp tục: “Tuyển Pháp là ứng viên vô địch hàng đầu của World Cup năm nay. Tôi đã nói điều đó trước khi World Cup bắt đầu và đối với tôi, Mbappe sẽ là cầu thủ hay nhất giải”.

Mbappe hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2022 với 5 bàn vào lưới các đội Australia, Đan Mạch ở vòng bảng và Ba Lan ở vòng knock-out. Tới trận gặp Anh ở tứ kết, Mbappe không ghi bàn, nhưng tuyển Pháp vẫn thắng 2-1. Ronaldo “béo” cho rằng tuyển Anh vẫn có thể tự hào với những gì họ thể hiện từ đầu giải.

“Anh đã chơi thứ bóng đá rất hay trước Pháp. Cũng giống như những gì xảy ra với Brazil, những chi tiết nhỏ đã làm thay đổi cục diện trận đấu”, Ronaldo chia sẻ.

Tuyển Brazil của Ronaldo bị loại sau trước á quân Croatia trên chấm luân lưu. Không thể tiếp tục giấc mơ dang dở cùng Selecao, Neymar đã khóc.

Ronaldo động viên Neymar: “Tôi nghĩ Neymar rất buồn với kết quả này. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Cậu ấy vẫn còn trẻ, mới 30 tuổi, vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho Brazil ở kỳ World Cup tiếp theo”.

Ronaldo “béo” khen ngợi sự trưởng thành của Neymar và những hy sinh âm thầm cho đội tuyển nhà. Ông hy vọng hậu bối của mình sẽ mau bình phục hoàn toàn chấn thương để trở lại mạnh mẽ tại PSG và tuyển Brazil.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi đều để lại dấu ấn đậm nét. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019