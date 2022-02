Ronaldo lỗ 11 triệu USD vì đầu tư bất động sản

Việc mua căn hộ tại New York với giá trên đỉnh khiến siêu sao người Bồ Đào Nha chịu thua lỗ nặng sau 7 năm.

Theo AS, Ronaldo vừa bán căn hộ tại Trump Tower ở New York với giá 7,28 triệu USD , chấp nhận lỗ hơn 11 triệu USD . Vào năm 2015, siêu sao người Bồ Đào Nha chi 18,5 triệu USD để mua căn hộ 3 phòng ngủ ở tòa tháp xa xỉ bậc nhất New York.

Đây là thời điểm 2 tháng sau khi chủ tòa tháp này, Donald Trump, công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ. SCMP cho biết giá mua khi ấy "đang trên đỉnh", và Ronaldo chịu hệ quả sau này.

Một phòng ngủ trong căn hộ cũ của Ronaldo tại Trump Tower. Ảnh: Realtor.

Năm 2019, Ronaldo rao bán căn hộ này với giá chỉ bằng một nửa so với giá mua, nhưng không thành công. Khi đại dịch Covid-19 nổ ra, giá bán của căn hộ này tụt xuống chỉ còn mức 7,75 triệu USD , được ghi nhận vào ngày 19/5/2020. Với việc ông Donald Trump không còn là Tổng thống Mỹ, giá bán căn hộ của CR7 càng giảm. Cuối cùng, Ronaldo chốt giá bán ở mức 7,28 triệu USD .

Với việc lỗ 60%, AS xác nhận đây là khoản đầu tư thua lỗ lớn nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha từ trước tới giờ.

Thất bại trên thị trường đầu tư đi cùng phong độ không cao của Ronaldo vào lúc này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang trải qua quãng thời gian khó khăn với MU khi chỉ ghi 2 bàn trong 10 trận gần nhất cho "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường.

Tại Premier League, MU của Ronaldo đang đứng thứ 4 với 47 điểm sau 27 trận, hơn Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 3 trận. Tại vòng 1/8 Champions League, MU hòa Atletico Madrid 1-1 trên đất Tây Ban Nha. Ronaldo được chấm điểm thấp nhất trận này.