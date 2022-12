Ronaldo lên tiếng sau tin đồn đòi bỏ World Cup 2022

"Một tập thể quá đoàn kết để bị rạn nứt bởi những tin đồn bên ngoài, một quốc gia quá dũng cảm để sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Một tập thể, theo nghĩa sát nhất của từ này, sẽ chiến đấu đến cùng vì giấc mơ. Tiến lên, Bồ Đào Nha", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 8/12 (giờ Hà Nội).

Kèm theo dòng trạng thái này, Ronaldo đăng bức ảnh cả đội Bồ Đào Nha ăn mừng mà gương mặt anh không xuất hiện. CR7 ngầm khẳng định rằng vào lúc này, đội tuyển là trên hết.

Trước đó, tờ Record (Bồ Đào Nha) khẳng định Ronaldo đã có cuộc cãi vã với HLV Fernando Santos và muốn rời đội tuyển, không tiếp tục dự World Cup 2022. Nguyên nhân là Ronaldo không hài lòng khi phải ngồi dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Truyền thông thế giới cũng chia sẻ lại thông tin này rất nhiều. Điều đó khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải lên tiếng đính chính.

"FPF muốn làm rõ rằng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo chưa từng đe dọa rời đội trong thời gian tập luyện, thi đấu ở Qatar. Ronaldo đã xây dựng bảng thành tích đồ sộ khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Điều này đáng được tôn trọng và không thể nghi ngờ sự cống hiến của Ronaldo với đội tuyển", trích đoạn thông báo của FPF trên trang chủ của liên đoàn này.

Với dòng trạng thái trên trang cá nhân, Ronaldo có thể đã chấp nhận việc mình tiếp tục ngồi dự bị ở tứ kết. Goncalo Ramos, cầu thủ đá chính thay CR7 ở trận gặp Thụy Sĩ, đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và lập một cú hat-trick. Giới chuyên môn dự đoán ngôi sao trẻ của Benfica tiếp tục ra sân từ đầu trong trận gặp Morocco, diễn ra lúc 22h ngày 10/12 (giờ Hà Nội).

