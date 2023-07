Ronaldo lấn sân sang lĩnh vực truyền thông

Ronaldo được cho sắp mua 30% cổ phần của COFINA, công ty sở hữu các hãng truyền thông lớn của Bồ Đào Nha như Correio da Manhã và CMTV.

Correio da Manhã là tờ báo được đọc nhiều nhất tại Bồ Đào Nha, trong khi CMTV là kênh truyền hình cáp được xem nhiều nhất ở quốc gia này.

Một nguồn tin thân cận với Ronaldo cho biết CR7 "rất nhiệt tình" với dự án này. "Ronaldo là người của những chiến thắng, vì vậy cậu ấy rất vui khi được hợp tác với các dự án lớn", nguồn tin tiết lộ.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của COFINA, Luis Santana cho rằng họ rất vui khi nhận được sự quan tâm từ Ronaldo.

"Có Ronaldo, cầu thủ bóng đá hay nhất lịch sử, một vận động viên thể thao kiệt xuất, người sở hữu sự quyết tâm, tính kỷ luật, sự chăm chỉ và kiên cường, đồng hành cùng chúng tôi là một vinh dự", Santana nói với truyền thông.

Có một điểm thú vị là trong quá khứ Ronaldo từng có những mâu thuẫn với tờ Correio da Manhã lẫn CMTV. Trong một cuộc họp báo vào năm 2014, tiền đạo từng 5 lần giành Quả bóng vàng từ chối trả lời câu hỏi của một trong những phóng viên của CMTV, bởi anh không hài lòng với một bài báo của Correio da Manhã cho rằng anh có quyền lựa chọn đội hình ra sân của tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với tờ báo đó. Nó luôn bịa chuyện", Ronaldo chia sẻ vào 9 năm trước.

