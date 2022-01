Ronaldo không hài lòng với 2 đồng đội

Lão tướng 36 tuổi thất vọng với màn thể hiện của đồng đội trong trận thắng 1-0 trước West Ham cuối tuần qua.

Theo The Athletic và Daily Mail, Harry Maguire và Mason Greenwood là 2 cái tên bị Ronaldo tỏ thái độ. Thủ quân MU bị phàn nàn do vẫn non nớt ở khâu phòng ngự, trong khi Greenwood bị đàn anh yêu cầu rút kinh nghiệm vì pha xử lý cá nhân ở hiệp một.

Ronaldo (bìa phải) xin bóng nhưng Greenwood đã không thực hiện đường chuyền.

Trong đợt phản công của MU, Ronaldo đã chọn được vị trí trống trải, nhưng Greenwood không quan sát thấy đồng đội người Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 2001 dứt điểm ngay và bị hàng thủ West Ham ngăn chặn. Pha xử lý này cũng khiến tiền đạo trẻ của MU nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Trước hàng thủ chắc chắn của West Ham, MU đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. "Quỷ đỏ" phải nhờ đến pha phối hợp giữa bộ 3 vào sân thay người Martial, Cavani và Rashford mới có bàn ấn định thắng lợi ở phút 90+3.

"Thêm chiến thắng quan trọng trước khi Premier League tạm nghỉ. MU đang tiến từng bước đến mục tiêu đã đề ra. Con đường vẫn gập ghềnh và đầy chông gai, nhưng chúng tôi luôn sát cánh và làm việc chăm chỉ để giúp người hâm mộ được tự hào", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân.

Man United sẽ trở lại vào ngày 5/2 bằng trận đấu với Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup, 4 ngày sau sẽ là trận đấu với Burnley tại vòng 24 Ngoại hạng Anh. Hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn đứng thứ 4 khi các đối thủ cạnh tranh gồm Arsenal, Tottenham, West Ham đều ngã ngựa.