Ronaldo hay nhất trong dàn huyền thoại tái xuất CLB cũ

Robbie Fowler trở lại Liverpool vào năm 2006 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City. Chân sút sinh năm 1975 vẫn được coi là huyền thoại của "The Kop" và được CĐV yêu mến. Tuy nhiên, trận tái xuất của Fowler không thành công. Anh được thay vào sân trong trận Liverpool hòa Birmingham City 1-1 và bị tước bàn thắng do lỗi việt vị.