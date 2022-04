Ronaldo gửi thông điệp đến Ten Hag

Cristiano Ronaldo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất giữa Manchester United hỗn độn và thiếu cảm hứng. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải thấy điều đó.

Trên sân Old Trafford rạng sáng 29/4 (giờ Hà Nội), Manchester United kiếm được một điểm may mắn trước Chelsea. "The Blues" nắm giữ 65% thời gian cầm bóng và có 21 cú dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea ở trận đấu vừa qua lên tới 2,09, trong khi "Quỷ đỏ" có 0,42 xG. Nếu Ronaldo không tiếp tục thể hiện bản lĩnh và ý chí thi đấu của mình, nửa đỏ thành Manchester sẽ có thêm trận thua đáng xấu hổ.

Ronaldo tiếp tục giải cứu MU mùa này. Ảnh: Reuters.

Cứu tinh Ronaldo

Đối đầu Chelsea, MU tiếp tục trình diễn thứ bóng đá thiếu động lực. Ralf Rangnick không thể truyền cảm hứng cho cầu thủ để kết thúc mùa giải trong danh dự. Tình trạng đáng buồn ở MU lúc này được phản chiếu qua những cái tên trên băng ghế dự bị. Họ có 2 thủ môn hiếm khi được ra sân mùa này, 2 trung vệ hết thời Eric Bailly và Phil Jones, lão tướng Juan Mata và 4 tài năng trẻ khác như Alejandro Garnacho, Hannibal Mejbri.

Phía sau băng ghế dự bị, trên khán đài, những người hâm mộ "Quỷ đỏ" tiếp tục bộc lộ sự tức giận với nhà Glazer, chủ sở hữu CLB. Phần lớn những CĐV MU có mặt trên sân Old Trafford đứng dậy khi có tiếng hô: "Đứng lên nếu bạn ghét nhà Glazer". Ba lần như vậy trong trận đấu, fan MU công khai chống lại giới chủ Mỹ. Cuộc biểu tình khác cũng xuất hiện bên ngoài sân trước giờ thi đấu. Biểu ngữ "Glazer biến khỏi MU" treo đầy khu vực khán đài Stretford End nổi tiếng.

MU cần toàn thắng trong 3 trận còn lại của mùa giải để cán cột mốc 64 điểm, thành tích tệ nhất CLB này từng có được trong lịch sử Premier League. "Quỷ đỏ" mới có 55 điểm sau 35 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Và nếu cứ chơi như thế này, MU lập kỷ lục mới về số điểm thấp nhất mùa trong lịch sử CLB rất dễ xảy ra.

May cho MU là họ còn cầu thủ biết cách thắp lên hy vọng giữa bầu không khí u ám. Ở tuổi 37, Ronaldo tiếp tục ghi bàn trong trận đấu lớn mùa này. Pha lập công vào lưới Chelsea là bàn thắng 5 của siêu sao người Bồ Đào Nha trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Truyền thông Anh tin Ronaldo không được đảm bảo suất đá chính dưới thời Ten Hag. Một tuần trước, sau khi MU công bố việc chiêu mộ Ten Hag, HLV người Hà Lan trả lời báo chí địa phương rằng ông sẽ "không thay đổi triết lý bóng đá của mình" để làm hài lòng ai đó.

Đó là lời cảnh báo cho Ronaldo cũng như nhiều ngôi sao khác ở Man United. Ten Hag biết ông phải giải quyết mớ hỗn độn hiện tại ở Old Trafford và sẽ cần sự kiên nhẫn cũng như nguồn lực để xoay chuyển tình thế. Nhiều cầu thủ MU danh tiếng phải thay đổi, hoặc bị tân HLV trừng phạt.

Ronaldo liệu có nằm trong số những cái tên Ten Hag không ưa thích? Nếu CR7 cứ tiếp tục chơi với tinh thần như thời gian qua, HLV người Hà Lan chẳng có lý do gì để gạch tên anh mùa tới. Ronaldo ghi 3 bàn vào lưới Norwich cách đây 2 tuần. Tuần trước, anh xé lưới Arsenal và thậm chí nhường quyền đá phạt đền cho Bruno Fernandes, như biểu hiện của tinh thần đồng đội.

Ở cuộc đối đầu với Chelsea, chân sút sinh năm 1985 tiếp tục giải cứu "Quỷ đỏ" với pha xử lý đẳng cấp. Anh thoát xuống sau đường chuyền của Matic, đỡ bóng bước một hoàn hảo rồi tung cú volley quyết đoán ghi bàn.

Pha dứt điểm đẹp mắt của Ronaldo giúp MU gỡ hòa trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Bài toán cho Ten Hag

Ronaldo ghi 17 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, anh vươn lên đứng thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới, với thành tích ngang bằng Son Heung-Min. Cả hai chân sút kể trên kém người dẫn đầu Mohamed Salah (22 bàn). Chứng kiến thành tích của Ronaldo, có lẽ không nhiều người còn cho rằng sự trở lại MU của CR7 là sai lầm.

MU sẽ rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn mùa này nếu không có chân sút mang áo số 7. Những pha chạm bóng và các bàn thắng của anh quá quan trọng với "Quỷ đỏ". Ronaldo không thể là tương lai của MU, nhưng người ta không thể gạch tên siêu sao người Bồ Đào Nha khỏi kế hoạch tái thiết đội bóng mùa tới.

Phát biểu sau trận đấu giữa "Quỷ đỏ" và Chelsea, Roy Keane không quá lạc quan về khả năng Ten Hag sử dụng Ronaldo mùa tới. "Nếu Ten Hag có xem trận đấu tối nay, anh ta sẽ có đêm mất ngủ", cựu thủ quân MU bình luận. "Nếu có ngôi sao ghi được số bàn thắng như Ronaldo, bạn phải để cầu thủ đó đá chính".

Keane khẳng định: "Với những gì Ronaldo đã thể hiện, cậu ta sẽ muốn ra sân liên tục từ tuần này sang tuần khác. Đó sẽ là vấn đề mà tân HLV MU phải đối mặt. Ronaldo sẽ không hạnh phúc nếu cậu ấy không được đá chính thường xuyên".

Ten Hag nói ông không muốn trở thành HLV "độc tài" ở Old Trafford, nhưng cũng sẵn sàng đưa ra những quyết định phũ phàng về nhân sự. "Điều kiện của tôi với ban lãnh đạo MU là có tiếng nói trong vấn đề nhân sự", Ten Hag tiết lộ. "Tôi sẽ không thay đổi quan điểm huấn luyện của mình. Tôi là người kiểm soát cách chơi của đội bóng".

Keane phân tích phản ứng của Ronaldo khi Ten Hag cho cầu thủ dự bị sẽ là vấn đề đáng lưu tâm. HLV Rangnick hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ronaldo từng phản ứng ra mặt với chiến lược gia người Đức hồi đầu năm, khi CR7 bị rút ra nghỉ trong trận thắng Brentford 3-1.

"Tôi quyết định vai trò của cầu thủ. Nếu ai đó không làm tốt, họ sẽ được thông báo, bất kể tên tuổi của cầu thủ", Ten Hag thẳng thừng. "Tôi sẽ không nhân nhượng. Tôi đưa ra yêu cầu về cách tôi muốn làm việc trước khi tôi ký (với MU - PV). Nếu những yêu cầu đó không được đáp ứng, tôi sẽ không ký".

Giải pháp đẹp nhất cho đội chủ sân Old Trafford mùa tới đó là cả Ten Hag và Ronaldo đều sẵn sàng nhún nhường để giúp đội bóng tiến bộ. Không có nhiều bến đỗ khác tốt hơn cho Ronaldo lúc này, trong khi Ten Hag cũng chẳng dễ tìm ra chân sút với hiệu suất ghi bàn như CR7.