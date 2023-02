Ronaldo gây tranh cãi ở đề cử đội hình hay nhất thế giới

Đêm 13/2 (giờ Hà Nội), FIFPro công bố danh sách đề cử cho đội hình tiêu biểu năm 2022 với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Erling Haaland và Karim Benzema là các đề cử cho vị trí tiền đạo trong đội hình hay nhất năm 2022 của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro).

Đề cử cho đội hình hay nhất năm của FIFPro.

Trên mạng xã hội, CĐV bày tỏ sự không hài lòng với lựa chọn này. Nhiều người hâm mộ đòi gạch tên Ronaldo để thay thế bằng Vinicius Jr, sao trẻ vừa có mùa giải ấn tượng cùng Real Madrid.

"Ronaldo làm gì ở đây vậy?", một CĐV tự hỏi. "Một sự xấu hổ", người thứ 2 cho biết. "Chắc Vinicius chơi bóng chuyền", CĐV thứ 3 bức xúc. "Chỉ với 4 bàn vào lưới Al Wehda, Ronaldo đã có chỗ trong đề cử FIFPro XI", một người hâm mộ khác nói.

Cũng như giải The Best, FIFPro Wolrd XI được lựa chọn dựa trên thành tích từ ngày 8/8/2021 đến 18/12/2022. Ở mùa giải 2021/22, Ronaldo vẫn chơi tốt với 24 bàn trên mọi đấu trường. Đây có thể là lý do giúp anh có tên trong đề cử đội hình hay nhất thế giới.

Trước đó, FIFA cũng công bố danh sách rút gọn 3 ứng viên cho giải The Best - Cầu thủ nam hay nhất gồm Mbappe, Benzema và Messi.

Benzema giành Quả bóng vàng của France Football vào tháng 10/2022 sau khi trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với 47 bàn thắng cùng danh hiệu Champions League, La Liga, Siêu cúp Châu Âu. Trong khi đó, Lionel Messi lại tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022, giải đấu anh cùng tuyển Argentina lên ngôi vô địch, đồng thời được bầu là cầu thủ hay nhất.

Mbappe thất thế hơn hai đàn anh khi chỉ có danh hiệu Ligue 1 cùng PSG. Ở chung kết World Cup 2022, "Ninja Rùa" chơi đầy cố gắng và ghi hat-trick vào lưới Argentina. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp "Les Bleus" bảo vệ ngai vàng.

Chủ nhân của các giải thưởng sẽ lộ diện trong đêm gala diễn ra tại Paris vào ngày 27/2.

