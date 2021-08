Ronaldo có cơ hội lấy áo số 7 tại Man Utd

Việc Man Utd bán Daniel James có thể giúp siêu sao người Bồ Đào Nha được khoác chiếc áo số 7 quen thuộc tại sân Old Trafford.

Rạng sáng 31/8 (giờ Hà Nội), Sky Sports, Telegraph đưa tin Manchester United đồng ý bán Daniel James cho Leesd với giá 30 triệu bảng. Nhà báo Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ "Here We Go" để xác nhận thương vụ này sắp hoàn thành. Theo đó, chiếc áo số 21 tại sân Old Trafford sẽ để trống.

21 cũng là số áo của Edinson Cavani tại tuyển quốc gia Uruguay. Vì vậy, cầu thủ này hoàn toàn có thể lấy số áo này và nhường chiếc áo số 7 lại cho Cristiano Ronaldo.

2 ngôi sao từng là đối thủ tại World Cup 2018 sẽ trở thành đồng đội tại MU mùa này. Ảnh: Getty.

Theo luật tại Premier League, khi mùa giải bắt đầu, các cầu thủ chỉ có một cách để đổi số áo, đó là khi một đồng đội của họ rời CLB. Theo vài nguồn tin, Cavani sẽ vui vẻ nhường lại chiếc áo số 7 gắn liền với tên tuổi của Ronaldo tại sân Old Trafford.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa 2020/21, Cavani được gia hạn hợp đồng thêm một năm. Khi đó, MU hoàn toàn không biết về việc Cristiano Ronaldo sẽ rời Juventus. Khi cơ hội đến, "Quỷ đỏ" ngay lập tức nắm bắt để sở hữu một trong những tiền đạo ghi bàn hàng đầu trong 5 giải VĐQG châu Âu mùa vừa qua.

Cavani, Ronaldo sẽ là 2 sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. MU cũng có thể ra sân với đội hình gồm Cavani đá cắm, trong khi CR7 dạt biên. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn có thể trạng tốt và đủ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công.

Trong khi Ronaldo được triệu tập lên tuyển quốc gia Bồ Đào Nha để dự vòng loại World Cup 2022, Cavani sẽ không trở về Uruguay. Anh được ở lại Manchester tiếp tục tập luyện để lấy lại thể trạng tốt nhất.

Số áo của các cầu thủ Manchester United mùa 2021/22. Đồ họa: Minh Phúc.