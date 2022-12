Ronaldo, Bruno không cùng tuyển Bồ Đào Nha về nước

Theo Daily Mail, Ronaldo sẽ không lên máy bay về nước trong ngày hôm nay (11/12). CR7 cùng 9 cầu thủ khác gồm Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ruben Neves, Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Joao Cancelo và Maheus Nunes cũng sẽ ở lại Qatar.

Ban đầu, tuyển Bồ Đào Nha lên danh sách 26 người nhưng Danile Pereira và Nuno Mendes đã rút lui từ trước đó vì chấn thương.

"Seleccao" sở hữu đội hình chất lượng và được đánh giá là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Fernando Santos lại gây thất vọng khi để thua Morocco ở tứ kết. Bồ Đào Nha chia tay World Cup đầy thất vọng, trong khi "Sư tử Atlas" trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào top 4 đội mạnh nhất tại cúp thế giới.

Về phía Ronaldo, tiền đạo 37 tuổi cũng có màn thể hiện nhạt nhòa. CR7 chỉ có một bàn từ chấm phạt đền vào lưới Ghana, thậm chí còn mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Goncalo Ramos.

Khi Bồ Đào Nha lâm vào hoàn cảnh khó khăn trước Morocco, Ronaldo được tung vào sân nhưng cũng chỉ để lại dấu ấn là một cú sút trúng đích. Sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, cựu tiền đạo Man United bật khóc và đi thẳng vào đường hầm. Giải đấu trên đất Qatar có thể là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Ronaldo thi đấu tại World Cup.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019