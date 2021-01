Ronaldinho và những ngôi sao bóng đá từng ngồi tù

Con sâu rượu khác của nước Anh là George Best cũng từng ngồi tù vì án phạt liên quan đến rượu. Năm 1984, Best trong tình trạng say xỉn đã tấn công cảnh sát và không chấp nhận trát hầu tòa. Quả bóng Vàng châu Âu năm 1968 ngồi tù vài tháng sau đó. Cuộc đời của Best không lúc nào tránh xa khỏi rượu sau đó. Ông qua đời vào năm 2005, ở tuổi 59, sau thời gian chịu tác hại của ma men.