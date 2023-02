Ronaldinho từ chối chạy sút phạt đền khi đá sân 7

Ronaldinho, trong màu áo đội Porcinos FC, vào sân từ phút thứ 5, nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn trước PIO FC. Kết quả hòa 0-0 sau những phút thi đấu chính thức khiến Porcinos FC và PIO FC phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Đáng nói, loạt đá luân lưu này áp dụng theo luật MLS cũ, tức cầu thủ sẽ chạy từ giữa sân, được đỡ bóng ba chạm trong vòng 5 giây, trước khi dứt điểm. Trọng tài thông báo cho Ronaldinho về cách thức thực hiện quả phạt đền.

Tuy nhiên, Quả bóng vàng năm 2005 ngay lập tức từ chối với lý do anh không muốn chạy, bất chấp sự thuyết phục từ Chủ tịch CLB Porcinos, Gerard Pique.

Tin tức Ronaldinho tham gia King's League khiến 300 chỗ ngồi ở nhà thi đấu Cupra Arena, Barcelona, Tây Ban Nha không còn chỗ trống. Trong số khán giả xuất hiện trên sân, có những gương mặt quen thuộc như hai nữ cầu thủ Barcelona, Patri Guijarro và Clàudia Pina, võ sĩ quyền anh Sandor Martín hay Xavier Trias, cựu thị trưởng Barcelona và ứng viên thị trưởng mới trong cuộc bầu cử của thành phố vào tháng 5.

Đề cập đến việc mời Ronaldinho tham dự King's League, Pique cho biết: "Họ đàm phán rất lâu nhưng cuối cùng anh ấy cũng ở đây. Đầu tiên, tôi có nói chuyện với Ronaldinho, sau đó anh ấy nhận lời. Ronaldinho là cầu thủ mà đối với tôi làm được nhiều điều kỳ diệu trên sân cỏ, bên cạnh Leo Messi".

Pique cũng tiết lộ rằng Ronaldinho sẽ sở hữu một đội bóng ở Queen's League, giải bóng đá 7 người dành cho nữ sẽ bắt đầu vào tháng 5.

Ronaldinho giải nghệ vào năm 2018. Trước đó, anh chơi bóng cho hàng loạt đội bóng như Atlético Mineiro, Flamengo, AC Milan, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain và Gremio. Đỉnh cao của Ronaldinho là chức vô địch Champions League cùng Barcelona ở mùa giải 2005/06.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.