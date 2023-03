Ronaldinho có thể trở lại Mexico

ESPN đưa tin ban lãnh đạo đội bóng Queretaro gửi lời mời trân trọng đến Ronaldinho, ngôi sao một thời của tuyển Brazil. Theo đó, họ muốn cựu danh thủ này sẽ có mặt ở Mexico để theo dõi trận đấu giữa Queretaro và Juárez vào ngày 19/3, thuộc vòng đấu thứ 12 giải Clausura 2023.

Dự kiến Ronaldinho là khách mời danh dự trong ngày mở cửa trở lại sân vận động Corregidora. Đây là sân vận động bị đóng cửa một năm qua, sau sự cố bạo động khiến một số người bị thương trong cuộc đụng độ với Atlas.

Trong quá khứ, Ronaldinho từng có thời gian ngắn khoác áo Queretaro (mùa giải 2014/15) với 25 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng. Điểm sáng lớn nhất mà cựu cầu thủ Barcelona tạo được trên đất Mexico là cú đúp vào lưới CLB America, tại sân vận động huyền thoại Azteca. Còn lại, Ronaldinho chỉ được nhắc đến với thói vô kỷ luật khi chơi bóng tại đây.

Ký ức về Ronaldinho được HLV Víctor Vucetich thuật lại với Futboleros TV như sau: "Chúng tôi luôn chơi các trận đấu trên sân nhà vào thứ 6, vì ở Mexico, mỗi đội sẽ có một lịch đấu riêng cho toàn bộ giải. Khi trận đấu kết thúc, Ronaldinho sẽ lên máy bay riêng để đến Cancun hoặc Playa del Carmen (hai thành phố khác ở Mexico - PV). Cậu ấy luôn trở lại vào thứ 3. Tôi không nghĩ tôi từng thấy cậu ấy tập luyện vào thứ 2".

Arturo Villanueva, Chủ tịch Queretaro, cũng hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Ronaldinho. Ông chia sẻ: "Cậu ấy uống bia? Đúng. Cậu ấy vô kỷ luật? Đúng. Nhưng đó không phải là tất cả".

"Tại sao không nói rằng 90% thời gian của giải đấu, cậu ấy dẫn đầu về số pha kiến tạo, một trong những pha bóng đó đưa chúng tôi vào vòng play-off, hay hai bàn thắng của Ronaldinho đưa chúng tôi vào bán kết", ông Villanueva nêu quan điểm.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.