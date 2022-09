Rộn ràng ngày khai trường của trẻ em Hà Giang

Tại đây, Lifebuoy đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 1.000 áo đồng phục mới, 1.000 bộ quà sạch khuẩn Lifebuoy cho học sinh trường Tiểu học Bát Đại Sơn. Ông Tô Phạm An Nhiên - đại diện nhãn hàng Lifebuoy - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mọi trẻ em Việt Nam, dù đến từ bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều nhận được sự an toàn. Chính vì lẽ đó, nhãn hàng Lifebuoy thực sự tự hào khi được đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các trẻ em trở lại trường một cách an toàn, sạch khuẩn”.