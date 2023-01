Rộn ràng không khí đón Tết Nguyên đán tại khu Chinatown ở Singapore

Sự kiện Street Light Up luôn là tâm điểm trong loạt sự kiện chào đón Tết Nguyên đán thường niên ở Đảo quốc. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, năm nay sự kiện sẽ trở lại và kéo dài từ 3/1-19/2/2023. Trong thời gian này, các con đường lớn như New Bridge Road, Eu Tong Sen Street, South Bridge Road và Upper Cross Street sẽ được thắp sáng hàng đêm tạo nên những đường phố lung linh đầy sắc màu. Ngoài ra còn có những hoạt động lễ hội hấp dẫn khác mà du khách không thể bỏ lỡ. Ảnh: Feline Lim.