Rolls-Royce sắp sản xuất xe siêu sang chạy điện

Hãng xe đến từ Anh từng giới thiệu vài mẫu xe dùng động cơ điện, tuy nhiên tất cả đều dừng lại ở vai trò sản phẩm thử nghiệm.

Trong khoảng vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp ôtô điện không còn là khái niệm quá mới mẻ hay mơ hồ với nhiều người. Thị trường đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm ôtô điện, trải dài từ xe đô thị cỡ nhỏ như Honda E đến xe thể thao như Porsche Taycan.

Quay ngược về quá khứ, động cơ điện đã được con người biết đến từ thế kỷ XX, thế nhưng loại động cơ này đã sớm rơi vào quên lãng do phạm vi di chuyển kém và thiếu trạm sạc. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì loại động cơ thân thiện với môi trường này dần phổ biến, và Rolls-Royce không nằm ngoài cuộc chơi này.

Kế hoạch dùng động cơ điện cho xe siêu sang

Cách đây 10 năm, Rolls-Royce từng giới thiệu chiếc Phantom Experimental Electric (EE) với số hiệu 102EX, đây là phiên bản chạy điện hoàn toàn của Phantom. Khối động cơ xăng V12 6.75L được thay thế bằng 2 động cơ điện, đi kèm là bộ pin lithium-ion.

Phantom Experimental Electric được giới thiệu vào năm 2011.

Hai động cơ điện trên Phantom EE tạo ra công suất 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. So với động cơ V12 6.75L nguyên bản của Phantom, khối động cơ điện kém hơn 65 mã lực nhưng lực kéo tốt hơn 80 mã lực.

Đáng tiếc mẫu xe này chỉ dừng lại ở dạng sản phẩm thử nghiệm, Rolls-Royce đã nhận ra những nhược điểm của Phantom EE là phạm vi di chuyển hạn chế, thời gian sạc lâu và tuổi thọ pin chỉ khoảng 3 năm.

Vision Next 100 tiếp tục là sản phẩm thử nghiệm thứ 2 của Rolls-Royce trong phân khúc xe điện.

Sau Phantom EE, Rolls-Royce tiếp tục mang đến cho khách hàng mẫu Vision Next 100 với mã 103EX vào năm 2016. Với hậu tố EX phía sau tên, Rolls-Royce vẫn xem Vision Next 100 là một sản phẩm thử nghiệm và không có ý định sản xuất thương mại.

Rolls-Royce Vision Next 100 mang phong cách thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được kiểu dáng quen thuộc vốn đã làm nên tên tuổi của Rolls-Royce. Thiết kế của Vision Next 100 khá to lớn với chiều dài lên đến 5,9 m và cao 1,6 m, tương đương Phantom bản kéo dài trục cơ sở.

Về sức mạnh, Rolls-Royce trang bị cho mẫu xe thử nghiệm này 2 động cơ điện với công suất 340 mã lực. Những điểm đáng chú ý trên Vision Next 100 có thể nhắc đến như bánh xe 28 inch, cửa mở dạng vỏ sò lẫn kiểu truyền thống, nội thất ốp gỗ Macassar...

Theo kế hoạch, Rolls-Royce sẽ giới thiệu chi tiết về kế hoạch sản xuất xe siêu sang chạy điện vào ngày mai (29/9). Hãng xe Anh quốc gọi đây là một chương mới trong lịch sử phát triển của thương hiệu.

Nhà sáng lập Rolls-Royce từng tiên đoán về xu hướng dùng ôtô điện

Thương hiệu Rolls-Royce được thành lập bởi 2 người đàn ông là Charles Rolls và Henry Royce, trong đó Royce phụ trách sản xuất còn Rolls đảm nhận vai trò tìm kiếm khách hàng. Trước khi kết hợp cùng Henry Royce để thành lập thương hiệu Rolls-Royce, Charles Rolls từng sở hữu một chiếc ôtô điện The Columbia Electric Carriage vào năm 1897.

Charles Rolls sở hữu chiếc xe điện đầu tiên vào năm ông 20 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1900, Rolls đã dự đoán về tương lai của ngành ôtô điện: "Chiếc xe điện hoàn toàn yên tĩnh và sạch sẽ. Nó cũng không có mùi hay rung động từ động cơ, và chắc chắn chúng sẽ trở nên rất phổ biến khi có thể bố trí các trạm sạc điện cố định. Nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi không cho rằng chúng sẽ là lựa chọn khả dụng - ít nhất là trong nhiều năm tới”.

Không chỉ nói suông, Charles Rolls đã xây một trạm sạc pin tại phòng trưng bày ôtô của mình trên một con phố Fullham (Anh) để hỗ trợ sạc cho những chiếc xe điện Brougham vốn đang thịnh hành vào thời điểm đó.

Do những bất tiện của xe điện vào giai đoạn ấy, Rolls-Royce chỉ tập trung vào động cơ đốt trong. Silver Ghost là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Rolls-Royce gây chú ý với người dùng, mẫu xe này dụng động cơ xăng với khả năng sản sinh công suất 30 mã lực.

Đến năm 1925, Silver Ghost được thay thế bằng dòng xe Phantom. Từ đó đến nay, Rolls-Royce Phantom là một trong những dòng xe tạo nên tên tuổi của thương hiệu xe sang đến từ Anh quốc.

Hiện tại, dải sản phẩm của Rolls-Royce được đăng tải trên website của hãng gồm 8 mẫu xe, từ sedan Phantom đến SUV Cullinan. Mỗi chiếc Rolls-Royce được tạo ra đều được cá nhân hóa theo sở thích của chủ nhân, điều vốn làm nên sự độc quyền cho mỗi chiếc xe.