Rơi từ độ cao 80 m, 4 người trong Tesla Model Y vẫn sống sót

Toàn bộ hành khách trên chiếc Tesla chỉ bị thương sau khi chiếc Tesla Model Y của họ bị rơi xuống vực sâu tại bang California, Mỹ.

Một gia đình 4 người may mắn thoát chết sau khi chiếc Tesla Model Y gặp sự cố và rơi xuống vách đá ở độ cao gần 80 m tại Devil's Slide, một cung đường hiểm trở trên Cao Tốc số 1 ở California.

Tất cả 4 người trên xe, gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ 4 và 9 tuổi, đều không bị thương nặng. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt San Mateo chia sẻ rằng những người lớn không bị nguy hiểm đến tính mạng trong khi 2 trẻ em chỉ bị xây xát nhẹ.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, nhưng một số báo cáo cho thấy chiếc xe đã lệch hướng khỏi đường và lăn xuống vách đá nhiều vòng trước khi dừng lại tại rìa đá ven biển.

Có thể thấy rõ chiếc Model Y đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ những người ngồi trong xe. Thân xe bị móp méo nghiêm trọng, nhưng cấu trúc tổng thể dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Một nhân viên cứu hộ cho biết họ đã tiếp cận các nạn nhân thông qua hệ thống dây cứu hộ và 3 máy bay trực thăng. Chiến dịch giải cứu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Chiếc Tesla được kéo lên bằng cần cẩu.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) đều đánh giá Model Y điểm cao nhất về độ an toàn. Các báo cáo ban đầu cho thấy cả chế độ Full Self-Driving và Autopilot đều không được kích hoạt tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Cả hai công nghệ này đã bị chỉ trích trong những tuần gần đây sau một loạt vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng chiếc Model Y đặc biệt này đã bảo vệ tốt hành khách trong vụ tai nạn kinh hoàng, điều mà có lẽ không nhiều phương tiện có thể làm được.

Tesla Model Y là mẫu xe điện crossover cỡ nhỏ được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3/2019. Xe được thiết kế trên nền tảng Tesla Model 3 và chia sẻ 75% số lượng linh kiện với mẫu sedan chạy điện này. Xe được phân phối tại Mỹ với 2 phiên bản Long Range và Performance, cùng mức giá khởi điểm lần lượt là 58.190 USD và 62.190 USD .