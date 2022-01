Rời TP.HCM về Đà Lạt trồng xương rồng, nuôi lạc đà alpaca

Lập nghiệp từ 18 tuổi, Trần Lãm từng bỏ ngang đại học và thử sức với nhiều ngành nghề kinh doanh. Cách đây 4 năm, anh lên Đà Lạt với nhiều dự án ấp ủ.

Cuối tháng 12/2021, trang trại mang phong cách châu Âu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đi vào hoạt động và nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Bên cạnh quán cà phê nhỏ, nơi đây còn có thung lũng với bãi cỏ xanh mướt và nhiều loài động vật như cừu, dê, lạc đà Nam Mỹ alpaca.

Chủ nhân của trang trại là anh Trần Lãm. Chia sẻ với Zing, anh cho biết đây là dự án được ấp ủ và lên kế hoạch từ 2 năm trước. Vì dịch bệnh, việc thi công nhiều lần bị trì hoãn.

Ngoài ra, anh Lãm còn phát triển hai mô hình khác. Tất cả ý tưởng của anh đều đến từ phim ảnh.

Sau nhiều năm thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, anh Lãm quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp.

Thử sức với cái mới

Trần Lãm sống ở Đà Lạt từ nhỏ. Do gặp nhiều biến cố, gia đình anh chuyển đi khắp nơi và chọn dừng chân tại TP.HCM.

Cha mất sớm, từ nhỏ, anh Lãm đã theo mẹ buôn bán nên niềm đam mê kinh doanh của anh lớn lên từng ngày.

Năm 18 tuổi, anh Lãm bắt đầu lập nghiệp. Anh từng bỏ ngang đại học và thử sức với nhiều ngành nghề. Cuối cùng, anh ổn định trong lĩnh vực kinh doanh thời trang.

“Sau bao ấp ủ, vào năm 2017, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để lập nghiệp tại Đà Lạt. Bản thân tôi luôn thích tìm tòi cái mới nên muốn xây dựng những mô hình kinh doanh sáng tạo, độc đáo. Là thành phố có khách du lịch quanh năm nhộn nhịp, Đà Lạt có đầy đủ nguyên liệu để khởi nghiệp và gắn bó lẫn tiềm năng phát triển”.

Hiện tại, anh Lãm có 3 dự án.

Kombi Land là mô hình cà phê xương rồng, xe cổ hoạt động từ năm 2020 đến nay. Ban đầu, anh dự định làm homestay, nhưng thời điểm đó lĩnh vực này đang bão hòa nên chuyển hướng.

“Đem ý định trồng vườn xương rồng, loài cây của sa mạc nắng và gió lên Đà Lạt, nơi mệnh danh là xứ sở sương mù, mới nghĩ thôi là khó rồi. Nhưng ngược lại, cây nay đã bén rễ, phát triển mạnh mẽ khiến tôi cũng bất ngờ. Thời gian chuẩn bị từ xe cổ, cây cối là 3 năm, còn thi công mất 4 tháng. Trong đó, chi phí cho xương rồng là nhiều nhất”, anh nói.

Mô hình cà phê xương rồng, xe cổ là dự án đầu tiên anh Lãm thực hiện khi về Đà Lạt.

Là mô hình khá mới ở Việt Nam, The Camp-Inn có những chiếc xe di động và lều trại cao cấp, có đầy đủ tiện nghi cơ bản. Anh Lãm hy vọng mọi người đến đây có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn và bình yên. Hiện tại dự án này tạm ngừng hoạt động. Anh Lãm đang có kế hoạch mở rộng thêm nhiều xe và hoàn thiện hơn.

Gần đây nhất, anh Lãm đưa vào hoạt động Chika Farm - mô hình trang trại kiểu mới kết hợp với quán cà phê. Mong muốn của anh là phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và động vật

“Cánh đồng cừu, dê, bãi lạc đà alpaca là nơi du khách có thể ngắm nhìn và chơi đùa cùng các con vật. Ngoài ra, ở đây cũng có khu vực nuôi thỏ, gà, vịt, heo. Sau khi tham quan, mọi người có thể nghỉ chân ở quán cà phê. Với dự án này, tôi hy vọng góp phần lan tỏa và nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn động vật, đồng thời bảo vệ môi trường”, anh nói.

Anh Lãm cải tạo xe buýt cũ thành nhà di động với nhiều tiện nghi.

Xoay xở trước khó khăn

Trong quá trình lập nghiệp ở Đà Lạt, anh Lãm thấy khó khăn nhất là tìm mặt bằng phù hợp cho dự án. Theo anh, đây là khoản đầu tư nhiều nhất, ảnh hưởng tới doanh thu và lượng khách nên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Mỗi dự án lại có khó khăn riêng. Với mô hình đầu tiên, mùa mưa bão kéo dài khiến xương rồng bị úng, chết rất nhiều. Hay khi bắt tay vào xây dựng trang trại kết hợp quán cà phê, việc thú nuôi bị bệnh là vấn đề khiến anh Lãm đau đầu.

“Trước đó, tôi chưa có kiến thức nhiều về xương rồng hay chăn nuôi, chăm sóc thú. Tuy nhiên, tôi tự tìm tòi học hỏi để có am hiểu nhất định về lĩnh vực mình chọn theo đuổi”, anh nói.

Anh Lãm cho hay tất cả ý tưởng đều đến từ phim ảnh. Kombi Land được lấy cảm hứng từ các bộ phim hành động cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ, tái hiện không gian sa mạc với cát vàng, những chiếc xe cổ và đủ loại xương rồng lớn, nhỏ.

The Camp-Inn với chiếc xe buýt xanh từ bộ phim Into the Wild. Còn Chika Farm nảy sinh khi anh xem bộ phim Chú heo chăn cừu.

Anh Lãm mong muốn phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và động vật.

“Hai năm qua, không chỉ riêng tôi mà cả ngành F&B và du lịch của Đà Lạt đều chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch. Tôi phải ngừng hoạt động mô hình xe di động và lều trại để cắt giảm chi phí; kinh doanh cầm cự dự án cà phê xương rồng, xe cổ; việc xây dựng trang trại cũng bị trì hoãn. Tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về những biện pháp trụ vững qua dịch. Rất may là hiện tại ngành du lịch Đà Lạt đã có dấu hiệu tích cực”, anh nói.

Theo anh Lãm, hiện tại, ngày càng có nhiều bạn trẻ lên Đà Lạt lập nghiệp. Điều này sẽ giúp thành phố ngày càng phát triển đa dạng, có nhiều địa điểm mới cho du khách trải nghiệm. Tuy nhiên, anh cho rằng chất lượng vẫn hơn số lượng.

“Đà Lạt có nhiều dự án làm rất tốt nên muốn cạnh tranh với các quán khác, các bạn trẻ cần có kế hoạch bài bản cùng tài chính tốt trước khi bắt tay vào thực hiện. Nếu không có am hiểu nhất định mà chạy theo xu hướng, họ sẽ rất dễ đuối. Ngoài ra, lĩnh vực cà phê hay homestay đang có dấu hiệu bão hòa và do chịu tác động từ dịch Covid-19. Thị trường này hiện cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu muốn kinh doanh mô hình này cần dự trù tài chính thật sự vững, nhất là đối với các bạn trẻ”, anh Lãm nhắn nhủ.