Rời nhịp sống thành thị, tìm bình yên chốn thiên nhiên tại Singapore

Theo Hội đồng Công viên Quốc gia Singapore, Jurong Lake Gardens, nép mình ở phía tây Singapore, là điểm đến mở cửa 24/7 mà những người yêu thiên nhiên nên ghé khi có dịp du lịch đảo quốc. Không gian xanh mướt rộng 90 ha nơi đây bao gồm khu Lakeside Garden, vườn Trung Hoa và vườn Nhật Bản, cùng Garden Promenade. Đời sống động, thực vật ở Jurong Lake Gardens phát triển mạnh mẽ trong không gian xanh mát. Đảo ngập nước Alstonia, cánh đồng vàng ở The Grasslands là vị trí check-in hoàn hảo mà nhiều người say mê, lựa chọn chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Time Out.