Rối não với 'Những kẻ thao túng'

Xoay quanh chủ đề thao túng tâm lý, bộ phim của đạo diễn Robert Rodriguez hội tụ nhiều yếu tố thu hút khán giả. Song, phim gây tranh luận về phần kịch bản.

Genre: Bí ẩn, Hành Động, Hồi hộp

Director: Robert Rodriguez

Cast: Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner, JD Pardo,...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

2023 là một năm khá bận rộn của Ben Affleck khi anh góp mặt trong nhiều dự án lớn. Sau khi Air ra mắt và nhận được phản hồi tích cực từ nhiều chuyên gia, nam diễn viên tiếp tục đặt chân lên màn ảnh rộng trong Hypnotic (tựa Việt: Những kẻ thao túng). Phim xoay quanh những con người có khả năng thao túng hoặc bẻ cong tâm trí - chủ đề chưa khi nào vơi sức hấp dẫn với khán giả.

Dự án này thực chất được biên kịch kiêm đạo diễn Robert Rodriguez lên ý tưởng đã lâu. Anh là gương mặt đứng sau thành công của loạt tác phẩm như From Dusk till Dawn, Alita: Thiên Thần Chiến Binh hay series Spy Kids... Trong lần tái xuất này, Rodriguez tiết lộ dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, từ khâu biên kịch tới lựa chọn dàn diễn viên. Đặc biệt, Hypnotic lại là một trong những dự án có câu chuyện anh yêu thích nhất.

Nội dung hấp dẫn

Phim theo chân Daniel Rourke (Ben Affleck), vị thanh tra sở cảnh sát vô tình lạc mất con gái chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng. Kể từ đó, anh không ngừng dằn vặt và tự trách bản thân, phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia trị liệu tâm lý.

Một lần, Rourke tình cờ bị cuốn vào vụ cướp ngân hàng bí ẩn mà mọi đầu mối đều dẫn tới Lev Dellrayne (William Fichtner). Gã cực kỳ nguy hiểm với khả năng thao túng tâm lý, thôi miên và điều khiển suy nghĩ của người khác. Nhận ra mối liên hệ giữa Dellrayne và vụ mất tích của con gái, Rourke tìm mọi cách để vén màn sự thật đằng sau những sự kiện khó tưởng này.

Trên hành trình lần theo dấu vết Dellrayne, anh nhận được sự hỗ trợ từ nhà ngoại cảm Diana Cruz (Alice Braga). Cả hai phải trải qua rất nhiều nguy hiểm để tiếp cận được gã. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Rourke nhận ra mọi chuyện vốn không “tự nhiên” như anh tưởng tượng.

Rourke nhờ sự trợ giúp của Diana trên hành trình tìm con.

Trong Hypnotic, thôi miên/thao túng tâm lý là phương thức bẻ cong thực tại. Những “người thôi miên” sở hữu năng lực đặc biệt cho phép họ sử dụng âm thanh, ánh mắt, hay thậm chí là ám hiệu để điều khiển người khác, khiến nạn nhân hành động theo đúng điều được sai bảo. Thế giới mà những người thôi miên vẽ ra trong tâm trí nạn nhân được gọi là “cấu trúc”.

Nhìn chung, Hypnotic là sự tổng hòa giữa Inception, Memento, The Matrix và thậm chí là cả Shutter Island. Motif chung trong các câu chuyện này xoay quanh những người đàn ông lạc lối, tìm kiếm câu trả lời giữa thực tại thế giới không ngừng thay đổi. Từng chia sẻ lấy cảm hứng từ phong cách làm phim của Alfred Hitchcock, song, điều này không được Robert Rodriguez thể hiện rõ ràng trong tác phẩm của mình.

Chuyện phim mở đầu bằng cuộc trị liệu giữa Rourke và nữ bác sĩ, hé lộ nỗi mất mát ám ảnh anh suốt khoảng thời gian dài. Những hình ảnh ẩn dụ liên tục được sử dụng, báo hiệu nhiều bất ổn từ quá khứ cho tới thực tại mà nhân vật phải đối diện.

Mọi thứ trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn khi Rourke bị cuốn vào vụ cướp ngân hàng. Sự hỗn loạn nhanh chóng bủa vây đường phố Austin, từ người phụ nữ lột đồ cho tới những pha tự tử đầy khó hiểu... Kể từ đây, phim chính thức mở ra câu chuyện trinh thám tân cổ điển, khiến khán giả không ngừng tò mò về bản chất chuỗi sự kiện kỳ lạ đang diễn ra giữa thế giới khó phân biệt thật, giả.

Tranh luận về kịch bản

Hypnotic có phần tiền đề khá ấn tượng. Robert Rodriguez chọn cách tiếp cận bằng thực tại xen lẫn ký ức nhân vật, cung cấp cho người xem nhiều manh mối được trộn lẫn một cách rối rắm. Từ ambience (âm nền) cho tới những tiếng gõ bút, mọi thứ như được sắp đặt hoàn hảo để nhân vật và cả khán giả chìm vào câu chuyện theo cách đạo diễn mong muốn.

Bối cảnh phim được dàn dựng khá lý tưởng, từ khu nhà giam tối tăm, ga tàu hỏa cho tới những bãi đỗ xe, khu phố cổ hay căn nhà vùng ngoại ô... Mọi thứ đều tô nên màu sắc huyền bí mà Hypnotic cố gắng duy trì trong suốt 93 phút thời lượng.

Những "người thôi miên" trong Hypnotic có thể điều khiển suy nghĩ, hành động của người khác.

Thay vì gây choáng ngợp như Inception hay Tenet của Christopher Nolan, Rodriguez trên thực tế đã cố gắng “đơn giản hóa” bộ phim của mình. Dẫu vậy, phim vẫn gây được ấn tượng nhờ lối kể Russian Doll-style (một phong cách làm phim trong đó câu chuyện được kể lại qua nhiều tầng lớp khác nhau. Điều này tương tự những con búp bê Nga: mỗi con búp bê nhỏ được đặt trong con búp bê to hơn).

Để liên kết các mắt xích trong câu chuyện kỳ ảo, plot-twist là yếu tố không thể nào bị bỏ qua. Không chỉ đảo ngược tình tiết câu chuyện, nó còn giúp móc nối nhiều sự kiện tưởng chừng như không liên quan trước đó.

Tuy nhiên, cách Robert Rodriguez diễn giải nó trong Hypnotic gây ra không ít tranh luận. Nhiều kiến cho rằng, nó khiến cho tương tác giữa các tuyến nhân vật trở nên hạn chế, chưa kể việc mạch truyện chính bị đảo chiều một cách khó hiểu. Hệ quả, nội dung phim dễ trở nên lộn xộn và chắp vá, kết cấu phim do đó cũng thiếu vững chắc.

Song, dưới một góc độ khác, Hypnotic đã ít nhiều tạo ra bất ngờ cho khán giả. Dù thực chất, sự bất ngờ đó dễ bị “đánh hơi” bởi hàng loạt dấu hiệu sắp đặt chưa quá tinh vi. Nhưng, không thể phủ nhận điểm thú vị mà phim làm được là việc “thôi miên” người xem cùng với nhân vật. Càng đi sâu vào câu chuyện, nhân vật phải hoài nghi và tự giải mã chính mình, trong khi người xem nhiều phen “rối não” vì không biết đâu mới là sự thật.

Những điểm trừ đáng tiếc

Gác lại tranh cãi về kịch bản, Hypnotic chưa phải một dự án hoàn hảo. Yếu tố hành động trong phim có lẽ là điểm trừ lớn nhất khi được dàn dựng theo kiểu “ho-hum”, gồm những pha đấu súng hay rượt đuổi không quá tệ nhưng vẫn tẻ nhạt, công thức hóa.

Ngoài ra, nội dung phim sau cú twist hồi cuối bị rập khuôn, an toàn so với câu chuyện mở ra ngay từ đầu. Do đó, cái kết Hypnotic khó tạo được cảm giác trọn vẹn, thỏa mãn. Có lẽ, đạo diễn đã hơi tham lam khi móc nối cả câu chuyện gia đình, nhưng cách xử lý chưa thực sự gọn gàng, dứt điểm.

Cái kết của Hypnotic chưa thực sự đột phá.

Bàn về diễn xuất, Daniel Rourke thực chất không phải một vai diễn thử thách dành cho Ben Affleck. Là một ngôi sao điện ảnh, sự góp mặt của anh giúp bộ phim thu hút được sự quan tâm của khán giả. Song, Ben vẫn giữ nguyên dáng vẻ có thể bắt gặp trong hầu hết dự án mà anh tham gia.

Hóa thân một thanh tra sở cảnh sát, một ông bố đau buồn và mặc cảm vì lạc mất con, nam diễn viên giữ nguyên biểu cảm nhăn mặt, cau có và thấp thoáng chút bối rối xuyên suốt thời lượng lên hình. Bù lại, ngoại hình của tài tử lại khá hợp “vibe” nhân vật.

Tương tự, vai diễn Diana Cruz của Alice Braga cũng chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ, chưa để lại quá nhiều ấn tượng. Nhân vật phản diện của William Fichtner ban đầu tỏ ra khá đặc biệt. Tuy nhiên, cái kết mà biên kịch vẽ ra vô tình khiến gã đánh mất sức nguy hiểm vốn có.

Những điểm trừ này khiến phim không nhận được đánh giá tích cực từ một bộ phận nhà phê bình. Song, Hypnotic vẫn là một bộ phim khá hấp dẫn, dễ “thao túng tâm lý” người xem.