Rối loạn lưỡng cực là gì?

Cyclothymia

- Những người bị bệnh cyclothymia có các giai đoạn giảm hưng phấn và trầm cảm. Những giai đoạn này liên quan đến các triệu chứng ngắn hơn và ít nghiêm trọng hơn so với hưng cảm và trầm cảm do rối loạn lưỡng cực I hoặc lưỡng cực II. - Các giai đoạn của các triệu chứng hưng cảm và trầm cảm, bật/tắt liên tục, kéo dài hơn 2 năm hoặc lâu hơn (một năm đối với trẻ em và thanh thiếu niên) - Các triệu chứng này có thể ít nghiêm trọng hơn so với các triệu chứng lưỡng cực I hoặc II. Tuy nhiên, chúng có xu hướng kéo dài hơn, vì vậy người bệnh thường có ít thời gian "bình thường". - Hầu hết người gặp tình trạng này không có triệu chứng tâm trạng trong một hoặc 2 tháng tại một thời điểm. - Các triệu chứng gây ra đau khổ đáng kể và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày