Roger Federer chụp ảnh cùng BlackPink

Ngày 28/1, trên trang cá nhân với hơn 11 triệu lượt theo dõi, Roger Federer đăng ảnh chụp cùng Jennie, Lisa, Rosé, Jisoo của BlackPink. Cựu vận động viên tennis viết chú thích: "Các con tôi nói rằng bức hình này nhất định phải đăng".

Bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận từ các thành viên mạng, trong đó có người hâm mộ của BlackPink. Một số người đặt câu hỏi cho Roger Federer rằng anh có phải một Blink hay không, tuy nhiên tay vợt chưa phản hồi bình luận.

Roger Federer và các thành viên BlackPink gặp gỡ tại một sự kiện hòa nhạc từ thiện ở Nhà hát Zenith, do Đệ nhất Phu nhân Pháp Brigitte Macron tổ chức. Trước đó, hình ảnh các nữ thần tượng Hàn Quốc đứng cạnh bà Brigitte Macron cũng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

BlackPink đang thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới, đi qua nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore... 2023 tiếp tục là một năm bùng nổ của BlackPink khi vào tháng 4, các cô gái sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023 ở Mỹ, bên cạnh nhiều ngôi sao thế giới.

BlackPink cũng trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử được biểu diễn chính tại Coachella.

Sau 6 năm ra mắt, BlackPink vươn lên là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc hiện nay với 6 video đạt hơn 1 tỷ lượt xem. Cùng với BTS, những ngôi sao Kpop này có sức ảnh hưởng toàn cầu, được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế săn đón.

