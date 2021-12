ROG - laptop gaming mang đậm tinh thần dám khác biệt

ROG đã tạo ra cho game thủ không gian riêng để thể hiện cái tôi mạnh mẽ, tinh thần dám dấn thân và khác biệt thông qua hệ sinh thái gaming hàng đầu.

Sáng tạo thế giới tương lai đã không còn là khái niệm mới lạ trong các tựa game đình đám hiện nay. Tuy vậy, chỉ khi đến với ROG và hệ sinh thái gaming đa dạng của Asus, người chơi mới được khích lệ khai phá những giới hạn, thử thách điều mới lạ và dũng cảm bước ra vùng an toàn, thông qua thế giới game giả lập đa sắc cùng chiếc laptop gaming cá tính, nổi bật.

Lấy bối cảnh tương lai, ROG đã mang đến một màu sắc mới lạ cho khái niệm cyperpunk. Trong đó, “Cyper” thể hiện những công nghệ tân tiến tương lai, trong khi “punk” - như ý nghĩa của nó - là phong cách ấn tượng, phá cách pha lẫn nét nổi loạn. Lấy mục tiêu trao quyền lực và sức mạnh để người dùng khai phóng tiềm năng, ROG đã tạo ra một thế giới giả lập là sự hòa trộn giữa công nghệ tối tân cùng tinh thần ngổ ngáo nhưng vẫn mạnh mẽ, khác biệt.

ROG mở ra thế giới siêu thực với câu chuyện của các thành viên trong “vũ trụ” ROG Saga như Horsem4n, Se7en, Akira, Acht... Trong số họ, Miyamoto Akira là người có xuất thân từ gia đình võ sĩ đạo danh giá ở Nhật Bản, được đào tạo đặc biệt về võ đạo và taijutsu ngay từ nhỏ. Anh là người khiêm tốn, chính trực, nghiêm khắc với bản thân và cũng đầy kiêu hãnh, lòng quả cảm. Phẩm chất của Akira khắc họa rõ nét hình mẫu một samurai truyền thống: Ẩn nhẫn và tự hào về dòng dõi cao quý của mình.

Có lẽ nghịch cảnh là đòn bẩy để tinh thần bất khuất của Akira vụt sáng và trở thành một ronin (samurai tự do) khác biệt. Tai ương gõ cửa khi gia đình anh gặp tai nạn từ một vụ nổ lớn, Akira mất một bên mắt và một cánh tay trong lúc cứu cháu gái. Tuy nhiên, dòng máu samurai chảy trong người từ bé đã thúc đẩy Akira vượt qua thử thách, không đầu hàng trước số phận. Cùng một bên mắt giả và cánh tay robot, anh cầm chắc thanh katana Prancing Dragon và đoản đao wakizashi Flying Phoenix của mình, mạnh mẽ đứng dậy sau biến cố của cuộc đời.

Trong thế giới ROG, Akira và những nhân vật khác ít nhiều có khác biệt, song giao thoa ở cái tôi bản lĩnh và tinh thần dám đương đầu thử thách, vượt rào cản, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đó là thông điệp cốt lõi mà ROG đã sáng tạo và thổi hồn cho cộng đồng game thủ.

Trong dàn nhân vật của ROG, Akira cũng là người truyền cảm hứng dám khác biệt cho nhiều bạn trẻ, trong đó có JVevermind. Là một người hâm mộ công nghệ và những dòng laptop gaming, JVevermind cảm nhận sự đồng điệu tinh thần từ Miyamoto Akira của biệt đội ROG. Tinh thần dám khác biệt của Akira là khẩu hiệu để JVevermind thử thách những điều mới lạ, khai phá giới hạn của mình, đồng thời cũng là điều anh muốn gửi gắm đến mọi người xung quanh.

“Tôi thấy bản thân mình trong Akira khi dám bỏ lại hào quang trong quá khứ để làm những điều hoàn toàn mới mẻ. Khác biệt trong cuộc sống và quyết tâm đến cùng với sự lựa chọn của bản thân, thế giới mới sẽ mở ra cho những người dám dấn thân”, JVevermind khẳng định.

ROG miệt mài với mục tiêu vượt mọi lằn ranh để tạo ra một thế giới không giới hạn. Những sản phẩm của ROG mô tả một thế giới đặc biệt ở tương lai với những sự kiện và nội dung xoay quanh G.U.N, G.A.M.E.R.s, Fate War, Age of Gamers…

Không giới hạn ở phần cốt truyện và tính cách của các nhân vật, thương hiệu laptop gaming ROG còn hợp tác cùng những họa sĩ và đội ngũ kỹ sư đồ họa hàng đầu để nhào nặn dáng hình nhân vật sinh động, chuyển động mượt mà, linh hoạt như thế giới thật. Chính điều này đã góp phần tạo ra “vũ trụ” ROG Saga chân thực và mang lại nhiều trải nghiệm cùng cung bậc cảm xúc cho người dùng.

Sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng thước phim là minh chứng rõ ràng cho thấy hãng không chỉ tạo ra những sản phẩm để phục vụ chơi game, mà còn cố gắng sáng tạo một phong cách sống mới dành cho tệp khách hàng mong muốn khẳng định lối sống của riêng mình. Họ là những người có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng quyết tâm để đạt được khát khao đó. Hơn cả một chiếc laptop dành cho game thủ, biệt đội ROG còn là biểu trưng cho tinh thần dám dấn thân, dũng cảm bước khỏi vùng an toàn và dẫn đầu xu hướng.

Tinh thần của ROG truyền cảm hứng dám khác biệt cho nhiều người trẻ, trong đó có JVevermind. Nếu Akira như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn và trở nên mạnh mẽ hơn, thì chàng vlogger sinh năm 1992 là người tiên phong mang khái niệm vlog đến cộng đồng người trẻ Việt Nam nhiều năm về trước.

Nhắc đến JVevermind, tinh thần dám khác biệt luôn là giá trị hiện hữu trên suốt chặng đường hơn 10 năm anh mang đến cho công chúng những giá trị sáng tạo ý nghĩa. Là thế hệ vlogger đầu tiên tại Việt Nam, JVevermind khác biệt khi nói về những chuyện ít ai dám bàn thời bấy giờ và sẵn sàng đối diện áp lực dư luận bởi những chủ đề đó.

Ngày 26/10 năm trước, JV một lần nữa dám khác biệt khi chia sẻ về dự án phim cá nhân với chủ đề khá đặc biệt so với các thể loại phim đang thịnh hành lúc đó. Dự án gặp không ít thử thách, nhưng không vì thế mà anh dừng lại hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

“Hoặc tôi sẽ là người tiên phong cho một phong trào, hoặc đơn giản tôi chỉ là một kẻ ‘đơn độc’ trên con đường mà không ai đi”, JVevermind nói. Quả quyết và khác biệt, chàng vlogger luôn miệt mài theo đuổi những gì anh tin tưởng và thử thách ở nhiều lĩnh vực mới.

Tinh thần dám khác biệt của ROG không chỉ thể hiện qua câu chuyện sáng tạo, hay truyền cảm hứng đến những người trẻ như JVEvermind, mà còn ở sản phẩm hữu hình - những chiếc laptop gaming. ROG khuyến khích người trẻ thể hiện tinh thần ấy bằng cách đón nhận thử thách trong công việc, cuộc sống hay chỉ đơn giản là từ việc sở hữu những sản phẩm, thiết bị khác biệt.

Các dòng laptop của ROG không chỉ dành cho game thủ mà còn hướng tới đối tượng người dùng đa dạng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, thiết kế đồ họa, coder, sáng tạo nội dung... Xu hướng thiết kế laptop cũng dần thay đổi theo hướng trẻ trung, năng động và phù hợp với giới trẻ.

Nếu như trước đây khi nhắc tới laptop gaming, chúng ta thường liên tưởng đến những chiếc máy với kiểu dáng hầm hố và thiết kế gai góc. Giờ đây, các mẫu laptop mới của ROG đang dần nhỏ gọn, thời trang và phù hợp với nhu cầu di động và làm việc linh hoạt của người dùng hơn.

Thiết kế phá cách của ROG chinh phục người dùng với các đường vát chéo và logo được đặt ở một bên trên thân máy hay khéo léo lồng ghép các easter eggs tinh tế. Nhờ khéo léo dung hòa giữa tính thẩm mỹ và sự uy mãnh đặc trưng của dòng máy gaming trong thiết kế, những mẫu laptop phiên bản giới hạn của ROG được nhiều game thủ nồng nhiệt săn đón dù có mức giá không hề thấp.

Ngoài thời trang, ROG còn phối hợp với người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thể thao… để định hình nên phong cách sống năng động, tự tin và thể hiện cái tôi khác biệt cho người sở hữu. Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ thuộc thế hệ Z, tháng 8 năm nay, ROG đã bắt tay cùng DJ tài năng Alan Walker để cho ra đời phiên bản đặc biệt ROG Zephyrus G14 Alan Walker. Đây là sự hòa trộn, cộng hưởng ấn tượng giữa 3 yếu tố âm nhạc - game - công nghệ, mang đến cho game thủ những trải nghiệm ấn tượng chưa từng có.

Nỗ lực và miệt mài, ROG đã và đang khai sinh ra thế giới đa sắc và cổ vũ người dùng phá bỏ những rào cản thông thường. Như tuyên ngôn của thương hiệu, một thế giới dành cho người dám dấn thân (For Those Who Dare) sẽ mở ra cho những ai dám khác biệt với số đông và dẫn đầu xu hướng. Trong đó, cuộc thi "Dám khác biệt - Join the Republic" là một trong những cơ hội mà ROG tạo ra để cổ vũ người trẻ theo đuổi tinh thần dám dấn thân và tạo ra những điều phi thường mới.

Cuộc thi là sân chơi dành cho bất kỳ ai kiên định theo đuổi đam mê và mong muốn khẳng định cá tính thông qua câu chuyện của chính mình, đồng thời truyền nguồn cảm hứng tích cực cho những người xung quanh. Với câu khẩu hiệu “Tôi đã Join the Republic”, người trẻ phần nào khẳng định tinh thần dám khác biệt, song hành trong thế giới của những nhân vật khác biệt như Akira, Horsem4n hay Se7en.