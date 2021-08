Rocker Mỹ đính hôn lần thứ 5 ở tuổi 77

Roger Waters chuẩn bị kết hôn lần 5 sau khi giới thiệu hôn thê với bạn bè trong buổi ăn tối ở Hamptons, New York, Mỹ.

Ngày 20/8, Page Six đưa tin rocker nổi tiếng Roger Waters - thành viên ban nhạc Pink Floyd - chuẩn bị kết hôn. Đây là lần thứ 5 ngôi sao nhạc rock cưới vợ.

Nguồn tin nói với Page Six rằng anh được ngôi sao 77 tuổi giới thiệu hôn thê trong lúc ăn tối ở Hamptons. Người này tiết lộ vợ sắp cưới của Waters là cô gái xuất hiện cùng nam ca sĩ tại Liên hoan phim Venice 2019. Thời điểm đó, Roger Waters dẫn bạn gái đến dự buổi ra mắt bộ phim ca nhạc Us + Them.

Roger Waters được cho là kết hôn với bạn gái cùng nam ca sĩ đến Liên hoan phim Venice 2019. Ảnh: Getty.

Roger Waters ly hôn người vợ thứ tư Laurie Durning năm 2015. Họ kết hôn năm 2012 sau 10 năm chung sống. Theo New York Post, vụ ly hôn trị giá hàng triệu USD. Khi ra tòa, nữ diễn viên yêu cầu cấp dưỡng và lấy nhiều hiện vật có giá trị, bao gồm đồng hồ Rolex trị giá 35.000 USD .

Khi được hỏi về quyền lợi hậu ly hôn, Laurie Durning khẳng định cô không đấu tranh đòi phân chia tài sản. Trong khi đó, Waters cho rằng mối quan hệ giữa ông và vợ là không thể cứu vãn.

Sau khi ly hôn sao phim Mr. Jealousy, thành viên nhóm Pink Floyd yêu và chung sống với Rula Jebreal - tác giả, nhà hoạt động nhân quyền người Palestine. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

"Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Họ không thể tìm thấy điểm chung sau thời gian chung sống. Gia đình cũng không chấp nhận chuyện này", nguồn tin nói với Page Six.

Trước đó, Roger Waters ba lần kết hôn. Danh sách vợ cũ của ngôi sao nhạc rock gồm nghệ nhân Judith Trim, quý tộc Anh Carolyne Christie, và Priscilla Phillips - nữ diễn viên Frankie và Johnny.