Rock Việt trở lại sau thời hoàng kim của Bức Tường, Microwave

Sự xuất hiện của nhiều ban nhạc trẻ được kỳ vọng đưa rock Việt trở lại thời hoàng kim của những Bức Tường, Microwave,… trong tương lai gần.

Sự công phá của Bức Tường và Microwave những năm cuối thập niên 1990 tại Việt Nam đã trở thành ký ức đẹp trong lòng người yêu rock. Những tín hiệu tích cực báo hiệu sự trở lại không xa của dòng nhạc này đang xuất hiện.

Thời hoàng kim của rock Việt

Từ những năm 1960, rock đã xuất hiện tại TP.HCM do ảnh hưởng từ nền văn hóa Mỹ. Hàng loạt ban nhạc trẻ như The Enterprise, CBC, The Blue Jet, The Magic Stones,... ra đời, nhưng nhanh chóng chìm xuống bởi sự phát triển của dòng nhạc pop trẻ.

Đến cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, rock trở lại mạnh mẽ với những tên tuổi như Bức Tường, Microwave, sau đó là Ngũ Cung, Black Infinity,... Những ca khúc của họ vang lên khắp các trường học, sân vân động, cũng như được trình diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ.

Microwave từng gây bão một thời với ca khúc “Tìm lại”.

Bên cạnh đó, những ban nhạc như Bậc Thang, Đại Bàng Trắng, Desire, Gạt Tàn Đầy, Mutitation, Buratinox,... cũng cống hiến nhiều sáng tác lôi cuốn, đem lại sức hút mạnh mẽ cho rock Việt.

Sự phát triển khi ấy đã biến rock trở thành một nền văn hóa riêng, với hàng loạt quán cà phê và cửa hàng thời trang phong cách rock mọc lên tại Hà Nội, TP.HCM... Không chỉ vậy, những cộng đồng rock ở các tỉnh thành cũng được thành lập, có thể kể đến rock Hà Nam, rock Thái Nguyên,... Họ thường xuyên giao lưu và tổ chức những liveshow nhỏ nhưng đầy đam mê và máu lửa.

Thấy gì ở những rock band thế hệ mới?

Sau nhiều năm trầm lắng, rock Việt đang cho thấy sự hồi sinh khi các biểu tượng cũ quay lại mạnh mẽ, cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Cá Hồi Hoang được coi là một trong những gương mặt indie thành công nhất hiện tại. Ban nhạc này sở hữu album “Hiệu ứng trốn chạy” được phát hành vào năm 2019, đi kèm các tour diễn xuyên Việt “F(x)” qua nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Đó cũng là sức hút mạnh mẽ của “Rock Việt - Tiger bùng nổ bản lĩnh” - gameshow được phát sóng vào dịp đầu năm 2022, với dàn HLV gạo cội: Trần Tuấn Hùng (ban nhạc Bức Tường), Tuấn Khanh (Microwave), Hoàng Hiệp (Ngũ Cung), Phương Thanh, Phạm Anh Khoa và Siu Black. Qua 5 tập phát sóng, chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng bia Tiger đã giới thiệu tới khán giả hàng loạt gương mặt triển vọng như Chú Cá Lơ, Bumblebee, Raw Diamonds...

Bumblebee là một trong những rock band gây ấn tượng tại “Rock Việt - Tiger bùng nổ bản lĩnh”.

Tiến bộ về kỹ thuật chơi nhạc là điều giúp thế hệ rock band hiện đại tạo khác biệt so với lớp đàn anh. Họ cũng tiết chế việc mang những yếu tố "underground" lên sân khấu để gần gũi với sân chơi chuyên nghiệp hơn.

Các ca khúc được trình diễn tại “Rock Việt - Tiger bùng nổ bản lĩnh” cho thấy sự phóng khoáng của thế hệ trẻ trong việc pha trộn, kết hợp rock, rap cũng như các dòng nhạc khác. Điều này là cần thiết trong bối cảnh khán giả ngày nay có nhu cầu thưởng thức những món ăn lạ trong bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Chú Cá Lơ thể hiện màu sắc âm nhạc khác biệt.

Do những đặc thù khó trộn lẫn của rock, chặng đường của các rock band tại Việt Nam có thể gập ghềnh hơn so với nhiều nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc pop hay rap. Tuy nhiên, dễ thấy những tín hiệu tích cực đang xuất hiện, khi các nhân tố mới hứa hẹn sớm đưa rock Việt trở lại mạnh mẽ.

Có thể nói, các rock band vẫn cho thấy sự tự tin vào khả năng âm nhạc và trình diễn. “Rock Việt - Tiger bùng nổ bản lĩnh” được kỳ vọng tạo nên một thế hệ các rock band Gen Z trẻ trung, hiện đại và nhiều năng lượng.