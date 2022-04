Robert Pattinson tiếp tục đóng Người Dơi

Warner Bros. đang rục rịch thực hiện kế hoạch giới thiệu phần tiếp theo của "The Batman". Robert Pattinson sẽ trở lại khoác áo Người Dơi, bảo vệ thành phố Gotham.

Variety đưa tin trong sự kiện CinemaCon, đạo diễn Matt Reeves cho biết ông sẽ viết và chỉ đạo phần tiếp theo của The Batman. Bộ phim hứa hẹn nối dài thành công của thương hiệu, cũng như Robert Pattinson ở vai diễn kỵ sĩ bóng đêm.

Mọi chi tiết về The Batman 2 hiện được giữ kín, điều này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi tò mò.

Matt Reeves chỉ đạo Robert Pattinson trên phim trường The Batman. Ảnh: Variety.

Phần đầu của The Batman có thời lượng gần 3 giờ đồng hồ đã khuấy động phòng vé vào tháng 3. Phim khởi đầu với doanh thu 134 triệu USD ở hệ thống rạp Bắc Mỹ, sau đó mang về lợi nhuận cao từ các suất chiếu cuối tuần.

Theo Variety, The Batman là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất năm 2022 tính đến thời điểm này, đồng thời là phim thứ hai vượt mốc 100 triệu USD chỉ trong một ngày cuối tuần ở kỷ nguyên Covid-19, sau Spider-Man: No Way Home. Với 759 triệu USD , The Batman hiện là phim có lượng vé bán ra cao nhất năm.

Nhà phê bình Peter Debruge của Variety khen ngợi cách Matt Reeves truyền tải hình ảnh mới mẻ về Người Dơi: "Matt Reeves đã tạo nên điều độc đáo cho bộ phim này. Phim dài gần 3 tiếng nhưng không nhàm chán, ngược lại rất táo bạo. Phim nên được xếp vào danh sách những tác phẩm hay nhất của thể loại phim noir".

The Batman diễn ra phần lớn vào ban đêm, không gian được bao trùm bởi màn đêm đen kịt khiến người xem cảm nhận rõ sự lo lắng. Dàn diễn viên toàn sao bao gồm Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell... đã góp phần vào sức hút cho phim.

The Batman đánh dấu sự trở lại với các phiên bản chiếu rạp độc quyền cho Warner Bros. sau khi hãng phim phát hành nhiều tác phẩm đồng thời ngoài rạp và cả trên HBO Max. Trong tương lai, Warner Bros. có kế hoạch giữ các bộ phim ở rạp 45 ngày trước khi đưa lên nền tảng phát trực tuyến. Danh sách những tác phẩm ấy gồm Elvis (24/6), DC League of Super-Pets (29/7), Creed III (23/11) và Shazam! Fury of the Gods (16/12).