Robert Downey Jr. sau hơn hai năm yên ắng

Những hình ảnh đầu tiên của tài tử Robert Downey Jr. cùng bạn diễn Cillian Murphy trên phim trường “Oppenheimer” mới được tiết lộ. Bộ phim do Christopher Nolan đạo diễn.

Just Jared đưa tin trưa ngày 12/4, nam diễn viên Robert Downey Jr. cùng bạn diễn Cillian Murphy đã ghi hình một số cảnh ngoài trời cho bộ phim Oppenheimer tại New York. Tác phẩm do Christopher Nolan đạo diễn, thuộc thể loại chính kịch, tiểu sử, xoay quanh cuộc đời và đóng góp của nhà khoa học Mỹ J. Robert Oppenheimer (Murphy) vào sự ra đời của bom nguyên tử.

Chùm ảnh mới được đăng tải đã ghi lại nhiều diễn biến trên phim trường. Một vài trong số đó cung cấp cái nhìn khá chi tiết về tạo hình của Robert Downey Jr. Nam diễn viên được hóa trang để trông già hơn so với độ tuổi thật. Anh có thêm nhiều nếp nhăn, đường chân tóc cao để lộ trán rộng và mái tóc màu trắng cước.

Hình ảnh Robert Downey Jr. và Cillian Murphy trên phim trường hôm 12/4. Ảnh: Just Jared.

Theo thông tin từ IMDb, Robert Downey Jr. góp mặt trong Oppenheimer với vai Lewis Strauss, cựu bộ trưởng thương mại Mỹ. Ông cũng là doanh nhân, nhà từ thiện và sĩ quan hải quân từng phục vụ hai nhiệm kỳ trong Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ (AEC). Strauss là nhân vật có tiếng nói quan trọng trong kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ hồi giữa thế kỷ XX.

Kịch bản Oppenheimer được xây dựng dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết giành giải Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer của tác giả Kai Bird và Martin J. Sherwin. Phim quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood gồm Kenneth Branagh,Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Gary Oldman, Emily Blunt, Matt Damon… Oppenheimer đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Christopher Nolan và Universal Pictures, dự kiến phát hành tại rạp vào tháng 7/2023.

Oppenheimer là dự án điện ảnh thứ ba của Robert Downey Jr. kể từ khi nói lời tạm biệt Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau Avengers: Endgame (2019). Đầu năm 2020, tài tử góp mặt trong dự án kinh phí lớn Dolittle nhưng không mấy thành công. Bộ phim All-Star Weekend có sự góp mặt của Downey Jr. cùng Jamie Foxx đang trong giai đoạn hậu kỳ nhưng chưa chốt ngày phát hành.

Hơn hai năm qua, Robert Downey Jr. không có phim mới. Trong thời gian im hơi lặng tiếng, tài tử tham gia chỉ đạo sản xuất nhiều TV series như Sweet Tooth, Perry Mason, The Bond… Sau thời gian dài tung hoành màn ảnh rộng, tài tử 57 tuổi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong dự án The Sympathizer do chính mình chỉ đạo sản xuất. Phim đang trong giai đoạn tiền kỳ.