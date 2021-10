Robert Downey Jr. cảm ơn đồng nghiệp trước khi rời Marvel

Tài tử loạt “Iron Man” biên thư cảm ơn gửi ê-kíp sản xuất phim của Marvel Studios. Trong thư, anh đã nhắc tên nhiều bạn diễn.

Cinema Blend đưa tin trước khi chính thức ra khỏi Marvel, tài tử Robert Downey Jr. đã soạn một bức thư cảm ơn gửi tới đồng nghiệp. Nội dung bức thư được tập hợp và in trong cuốn sách The Story of Marvel Studio: The Making of the Marvel Cinematic Universe.

Bức thư của Downey Jr. có đoạn: “Không thể không nhắc đến sự hiện diện của Samuel L. Jackson (trong vai Fury) xuyên suốt chùm phim. Anh ấy là sợi chỉ đỏ, kết nối dàn diễn viên với quá nhiều khác biệt. Johansson, Cheadle, Renner, Ruffalo, Hemsworth, Evans, Olsen và tôi đã trở nên gắn bó khăng khít. Chúng tôi thậm chí còn có hình xăm chung”.

Cảnh Nick Fury và Tony Stark lần đầu gặp mặt. Ảnh: Marvel Studios.

Nhân vật Nick Fury do Samuel L. Jackson thủ vai xuất hiện lần đầu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở Iron Man (2008). Fury chính là người tìm kiếm và chiêu mộ các thành viên cho biệt đội Avengers - trái tim của MCU hơn một thập kỷ qua. Fury là nhân vật đã dẫn dắt Iron Man của Downey tới với thế giới của các siêu anh hùng.

Sau khi gửi lời cảm ơn Jackson, kể tên bạn diễn và ca ngợi mối quan hệ gắn bó giữa mình và mọi người, Robert Downey Jr. gây bất ngờ khi đột ngột nhắc tên Ryan Reynolds: “Tôi cũng sẽ nhắc đến Ryan Reynolds (để chứng minh mình không thiên vị ai hết). Nếu có cỗ máy như cậu, tôi sẽ lập tức quay về ngày đầu và bày tỏ lòng biết ơn với Howard (Terrence Howard) - chàng Rhode nguyên bản của chúng ta. Nhờ anh, tôi mới có cơ hội lọt mắt xanh của Marvel”.

Về lý thuyết, sau thương vụ sáp nhập 10th Century Fox vào Disney, Reynolds và Downey Jr. đã trở thành đồng nghiệp. Cuối Deapool 2, gã phản anh hùng lắm lời sống dai đã "mượn" được thiết bị du hành thời gian và quay về quá khứ, sửa chữa lịch sử. Downey Jr. đã mượn tình tiết này vào lá thư của mình.

Robert Downey Jr. cũng không quên nhắc đến tài tử Terrence Howard. Howard thủ vai Rhode trong Iron Man và cũng là người có công trong việc giới thiệu Robert Downey Jr. - khi ấy đang loay hoay vực lại sự nghiệp - với đạo diễn Jon Farveau. Tuy nhiên, vì thương lượng thù lao thất bại, Howard đã rời MCU sau phần phim đầu tiên.

Nhân vật Tony Stark của Robert Downey Jr. đã hy sinh trong Avengers: Endgame. Ảnh: Disney.

Anh tiếp tục: “Và cuối cùng, tất cả kẻ thù mà Tony từng đối mặt cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay cũng xứng đáng được vinh danh. Xin gửi lời cảm ơn tới Bridges, Rourke, Kingsley, Pearce, Hiddleston, Spader và cuối cùng, Brolin”.

Trong bức thư, tài tử đã nhắc đến dàn diễn viên từng thủ vai phản diện trong ba phần phim Iron Man và loạt Avengers. Họ gồm Jeff Bridges (Iron Monger của Iron Man), Mickey Rourke (Whiplash của Iron Man 2), Ben Kingsley và Guy Pearce (lần lượt thủ vai Mandarin và Aldrich Killian trong Iron Man 3), Tom Hiddleston (Loki), James Spader (Ultron) và Josh Brolin (Thanos).

Sau Avengers: Endgame (2019), trước truyền thông, Robert Downey Jr. nhiều lần khẳng định mình đã nói lời tạm biệt với nhân vật Iron Man lẫn MCU. Đầu năm 2020, anh đảm nhận vai chính trong bộ phim Dolittle nhưng không mấy thành công.

Trong hai năm qua, tài tử vẫn hoạt động tích cực trong vai trò diễn viên và nhà làm phim. Anh là nhà sản xuất của hai TV series Perry Mason và Sweet Tooth lần lượt ra mắt trong năm 2020 và 2012. Robert Downey Jr. đang sản xuất và đảm nhận một vai diễn trong mini-series The Sympathizer. Hai phim điện ảnh All-Star Weekend và Sherlock Holmes 3 có anh đóng chính đều đang trong giai đoạn sản xuất.