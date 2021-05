Robert De Niro gặp tai nạn khi quay phim

Trong thời gian thực hiện bộ phim “Killers of the Flower Moon”, nam diễn viên Robert De Niro đã gặp tai nạn và phải trở về New York để dưỡng bệnh.

MNE đưa tin nam diễn viên Robert De Niro đã bị thương ở chân trong thời gian lưu lại bang Oklahoma để ghi hình tác phẩm Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese. Theo thông tin từ TMZ, nam diễn viên 78 tuổi đã được đưa về nhà riêng tại New York để tiếp tục điều trị. Nam diễn viên Robert De Niro là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh của Martin Scorsese. Ảnh: Samir Hussein/WireImage. Một nguồn tin cho hay vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm De Niro không có lịch quay. Tuy nhiên, chi tiết vụ tai nạn chưa được làm rõ. Đại diện của Robert De Niro đã xác nhận với Fox News về thương tích của nam diễn viên. Người này cho biết De Niro "đã lên trước kế hoạch trở về New York trong khoảng hai tuần, do đó vụ tai nạn không làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất". Killers of the Flower Moon có sự góp mặt của hai tên tuổi tài danh Robert De Niro và Leonardo DiCaprio, dựa trên cuốn sách cùng tên do tác giả David Grann chấp bút. Phim có kinh phí sản xuất ước tính lên đến 200 triệu USD , lấy bối cảnh bang Oklahoma, Mỹ vào thập niên 1920. Nội dung tác phẩm tập trung làm sáng tỏ những bí ẩn xoay quanh chuỗi án mạng nhắm vào các thành viên của Osage Nation - một bộ lạc bản địa giàu có - nhằm chiếm đoạt của cải. Chuỗi tội ác này, gây ra bởi những người da trắng, được lịch sử gọi tên Reign of Terror (Triều đại khủng bố). De Niro thủ vai William Hale, một chủ trang trại quyền lực. DiCaprio vào vai cháu trai của ông, Ernest Burkhart. Đây là hai nhân vật có thật trong lịch sử. Killers of the Flower Moon còn có sự góp mặt của Lilly Gladstone, Jesse Plemons, Jason Isbell và Sturgill Simpson. Phim sẽ được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Apple TV+