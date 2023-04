Rộ tin đồn Kylie Jenner hẹn hò Timothée Chalamet

Cô chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên 27 tuổi. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Timothée Chalamet hơn Kylie Jenner 2 tuổi.

Mạng xã hội đang xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa Timothée Chalamet và Kylie Jenner, tờ Cosmopolitan đưa tin ngày 7/4. Mọi chuyện bắt nguồn từ bài đăng trên trang DeuxMoi tiết lộ cặp sao đình đám đang hẹn hò.

Ngay sau đó, một số khán giả cũng gửi tin nhắn cho rằng đây là sự thật. Thậm chí, một nguồn tin cho biết cả hai sẽ tham dự lễ hội âm nhạc Coachella vào tuần tới.

Hiện, hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chuyện Timothée hẹn hò Kylie hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi trước đó, nam diễn viên Call me by your name từng bị phát hiện đi ăn tối cùng Kylie và bạn bè.

Tin đồn liên quan Timothée Chalamet và Kylie Jenner trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy sốc, số khác lại tỏ ra phản đối. Cách đây chưa lâu, Kylie Jenner và bạn trai cũ Travis Scott đã đường ai nấy đi. Tờ US Weekly cho hay: "Kylie và Travis đi nghỉ dưỡng đón giao thừa, lẽ ra họ sẽ dành kỳ nghỉ cùng nhau, nhưng Kylie đã đến Aspen với gia đình và bạn bè, thay vì ở cạnh bạn trai”.

Sự nghiệp Timothée Chalamet lên như diều gặp gió sau bộ phim Call me by your name. Ảnh: Sony Pictures Classics.

Timothée Chalamet sinh năm 1995, là nam diễn viên mang 2 dòng máu Mỹ - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khá sớm và nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn Elio trong Call me by your name (2017). Sau bộ phim, Timothée vươn lên hàng ngũ sao hạng A và thường xuyên được so sánh với những tài tử như Tom Cruise, Leonardo DiCaprio thời trẻ.

Về chuyện đời tư, lần gần nhất Timothée vướng tin đồn hẹn hò là với người mẫu Sarah Talabi cách đây 1 năm, sau khi cả hai tham dự Coachella cùng nhau. Trước đó, anh yêu Lily-Rose Depp, diễn viên Eiza Gonzalez.