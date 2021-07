Rò rỉ loạt sản phẩm mới của Samsung

Even Blass cũng chia sẻ về chiếc đồng hồ thông minh của Samsung, Galaxy Watch4 Classic. Theo The Verge, thiết kế của sản phẩm này có khung xoay, hai nút điều chỉnh và sử dụng dây cao su. Galaxy Watch4 Classic dự kiến sẽ được chạy hệ điều hành One UI Watch mới. Ảnh: Chụp màn hình.