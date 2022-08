Rộ mốt mặc áo bóng đá

Ăn mặc như những ông bố với quần jeans, áo bóng đá là mốt mới được nhiều người trẻ ưa thích.

Thời trang và bóng đá thường có sự "giao thoa" trong các năm diễn ra World Cup. 4 năm trước, hàng loạt tên tuổi của giới thời trang như Off-White của Virgil Abloh hay Louis Vuitton đều có những sản phẩm kỷ niệm ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga.

Năm nay, World Cup diễn ra khá muộn nên thông tin về các sản phẩm từ thương hiệu xa xỉ chưa xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, giới thời trang đã gửi lời chào đến World Cup bằng trend mới mang tên "blokecore".

Không hiểu từ đâu ra

Brad Nash, cây viết của GQ nói xu hướng này phổ biến với nam giới thuộc thế hệ millennial và cả Gen Z. Người theo "blokecore" gắn với chiếc áo đấu bóng đá cổ điển, quần jeans và đôi giày thể thao cũ sờn.

Nash cũng nói thêm nếu các ông bố ăn mặc kiểu này vào nhiều năm trước, chẳng ai chú ý đến họ. Tuy nhiên, với những người trẻ, họ có thể xuất hiện trên GQ với vẻ ngoài blokecore đang "làm mưa làm gió" này.

Phong cách này mang đến dáng vẻ của các ông bố trong những năm 1990. Ảnh: GQ.

"Không rõ thuật ngữ này bắt đầu từ khi nào. Có vẻ, hashtag này đã xuất hiện từ tháng 3. Tính tới nay, nó đã thu hút hơn 40 triệu triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng mạng xã hội", trích tạp chí Carbon (Anh).

Blokecore mang đến sự hoài niệm của quần áo nam thời trước. Nó giống Dadcore nhưng khác là tập trung vào những món đồ bóng đá đầy nam tính ở châu Âu. Blokecore như một sự châm biếm về sự nam tính trong thời trang.

Mặt khác, nó cũng mang đến những hoài niệm. Và hoài niệm là thứ khiến nhiều người thích thú. Các bộ trang phục cũ kỹ làm người ta phải nhớ lại một thời đã qua - nơi sân vận động không có những người dính mắt vào điện thoại và rock 'n' roll vẫn là số một.

Trở thành blokecore

Nhiều tín đồ thời trang có thể không thích áo bóng đá bởi cảm giác khá "thô", kém thời thượng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng từ Balenciaga, Patta cho tới Stella McCartney, Palace và Moncler đều đã "dấn thân" vào mảng này.

Sức hút của bóng đá là điều không cần bàn cãi. Đây là môn thể thao có lượng fan nhiều nhất toàn cầu. Những người hâm mộ bóng đá già nhất lúc này cũng đã giữ niềm đam mê hàng thập kỷ. Họ mặc đồ bóng đá vì tình yêu dành cho câu lạc bộ. Còn với người trẻ bây giờ, nhiều người tìm đến áo bóng đá để có vẻ ngoài hợp thời.

Stringbeanboy13 là tài khoản nổi tiếng với phong cách blokecore. Anh có video đạt hơn 500.000 lượt xem chỉ với chiếc áo Manchester City cổ điển, quần jeans, đôi giày cũ và cốc bia trên tay - một vẻ ngoài hoàn hảo cho những người theo đuổi blokecore.

Đó là vẻ ngoài hợp thời với nam giới bây giờ. Theo chuyên gia văn hóa đại chúng Nick Ede, kỷ nguyên skinny jeans đã qua, đặc biệt là với nam giới. Thay vào đó, lúc này, nam giới tìm đến những chiếc denim cổ điển của thập niên 1990, quần ống rộng và giày thể thao thoải mái.

Vẻ ngoài cổ điển được người theo phong cách blokecore ưa chuộng. Ảnh: Canada Today.

Những chiếc áo xuất hiện nhiều nhất trên các video blokecore đa số là đồ cổ điển. Thực tế, nhiều đội bóng cũng chọn phong cách cổ điển trong mùa giải năm nay như Manchester United, Manchester City...

Max Keefe là cổ động viên của Chelsea. Chia sẻ với Vice, anh nói mình sở hữu một chiếc áo đấu mùa 2005/06. Bộ trang phục cổ điển giúp anh tự tin không sợ đụng hàng bất kỳ ai.

"Tôi có thể mặc nó cả mùa hè. Tôi chắc chắn không ai mặc nó. Logo cũ cũng làm đẹp hơn bây giờ", anh nói.

Tuy nhiên, blokecore không đơn thuần là chiếc áo đấu. Bởi nó chưa đủ toát ra cái "hồn" của blokecore. Một người theo blokecore phải mặc áo đấu, ngồi trong quán rượu với cốc bia và nghe bản nhạc từ The Jam và The Stone Roses hoặc The Streets, Orbital và Underworld... Bởi blokecore phản ánh sự liên kết kỳ lạ giữa tầng lớp lao động, người trẻ và văn hóa Anh nói chung.

"World Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Blokecore có thể giảm nhiệt nhưng nó sẽ không biến mất. Đó là hình ảnh mang đến sự rung cảm từ nhiều thế hệ và phổ biến toàn cầu", trích tờ Vice.