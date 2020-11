RM (BTS) lọt top có ảnh hưởng thời trang nhất năm 2020

RM của BTS đứng ở vị trí thứ 3. Anh gây ấn tượng với bộ quần áo mùa đông sang trọng mặc ở New York, Mỹ. Lyst cũng trích dẫn vẻ ngoài của anh trong chương trình quảng bá Map of the Soul: 7 vào đầu năm nay như nguồn cảm hứng lớn cho những người mua sắm quần áo nam. Những món đồ giống nam rapper diện có lượt tìm kiếm tăng 67% trong tuần đó. Ảnh: Cindy Ord.