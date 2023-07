Rita Ora mặc như không khi đi xem thời trang

Ca sĩ Body on Me trò chuyện cùng tổng biên tập toàn cầu của Vogue, bà Anna Wintour, trên hàng ghế đầu. Xuất thân là ca sĩ nhưng Ora có chỗ đứng vững chắc trong giới thời trang. Siêu mẫu Tyra Banks từng mời cô làm giám khảo chương trình tìm kiếm người mẫu America's Next Top Model. Ảnh: SplashNews.