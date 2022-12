Rio Ferdinand chỉ ra điểm yếu của tuyển Pháp

“Nếu bạn nhìn vào tuyển Pháp, có thể dễ dàng nhận thấy điểm yếu của họ nằm ở cánh trái. Đây là khu vực mà các đối thủ của họ thường nhắm đến. Theo thống kê, một phần ba số bàn thua của họ đều đến từ cánh trái. Thật không may, người chơi tốt ở vị trí này là Lucas Hernandez đã gặp chấn thương”, Rio Ferdinand chia sẻ với BBC Sports.

“Khi Pháp đối đầu Đan Mạch, họ thường xuyên tấn công vào cánh trái, nơi Mbappe luôn dâng cao, còn Theo Hernandez thì thiên về tấn công hơn là phòng ngự. Trong trận đấu với Anh, Bukayo Saka và Harry Kane đã bị phạm lỗi và dẫn đến quả phạt đền cũng từ khu vực này”, cựu tuyển thủ Anh cho biết.

Rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), tuyển Pháp đã xuất sắc đánh bại Morocco 2-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết với Argentina. Nhà Đương kim vô địch World Cup 2018 có bàn thắng mở tỉ số từ sớm do công của Theo Hernandez.

Xuất phát từ đường chuyền xẻ nách của Raphael Varane, Antoine Griezmann đảo người làm động tác giả, thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 dứt điểm không thành công nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của Theo Hernandez. Hậu vệ đang khoác áo Milan tung người dứt điểm đẹp mắt, đánh bại Yassine Bouno (Bono) từ cự ly gần.

Bước sang hiệp 2, tuyển Pháp thi đấu đầy thực dụng. Phải đến phút 80, “Les Bleus” mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt theo kịch bản tương tự như bàn mở tỷ số. Mbappe dứt điểm bất thành trong vùng cấm nhưng bóng vẫn tìm đến vị trí của một đồng đội. Người hưởng lợi lần này là Kolo Muani.

Số 12 ghi bàn ở ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân.Chung cuộc, tuyển Pháp giành thắng lợi 2-0 trước Morocco, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết, với Argentina trên sân Lusail vào ngày 18/12.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019