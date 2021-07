Rình rập nghệ sĩ 24/7

Hành vi quá khích của fan cuồng như đeo bám, đột nhập vào nhà riêng, thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp... để lại tổn hại nặng nề cho thần tượng Kpop.

Ngày 16/7, SM tuyên bố công ty đệ đơn kiện sasaengfan (fan cuồng) vì hành vi bất hợp pháp xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư của người nổi tiếng.

Hành động quá khích của fan cuồng vốn là một trong những vấn đề nhức nhối nhất giới giải trí Hàn Quốc.

Sasaengfan bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc vào những năm 1990, khi văn hóa thần tượng bắt đầu nở rộ. Hành động quá khích của sasaengfan gây tổn hại nặng nề về thể chất và tinh thần không chỉ cho nghệ sĩ, mà còn cho những người xung quanh họ như gia đình, hàng xóm.

Se Hun (EXO) nhận hơn 100 cuộc gọi từ sasaengfan trong một ngày. Ảnh: Naver.

Đeo bám, rình rập nghệ sĩ mọi lúc mọi nơi

Người nổi tiếng Hàn Quốc thường xuyên bị sasaengfan bám theo, bất kể địa điểm, thời gian.

Năm 2013, tờ Korea Joong Ang Daily đưa tin nhiều sasaengfan đột nhập vào đám cưới của anh trai nam ca sĩ Baek Hyun (EXO). Khi Baek Hyun cùng hai thành viên EXO hát tặng cô dâu và chú rể, fan cuồng cố tình chen lên phía trước để bám theo họ và ghi hình phần biểu diễn. Ngoài ra, nhóm fan này liên tục đòi chụp ảnh cùng và xin chữ ký dù các thành viên EXO đã từ chối. Nhiều khách mời tại buổi lễ tỏ ra bất bình trước hành động quá khích của sasaengfan.

Fan cuồng ngang nhiên đột nhập vào đám cưới của anh trai Baek Hyun (EXO). Ảnh: SM Entertainment.

Tham gia chương trình Nighttime Workshop, nam ca sĩ Jae Joong cho biết khi anh bắt đầu sống tại chung cư, một sasaengfan đã chuyển đến tòa nhà đối diện và liên tục theo dõi anh. Dưới ảnh hưởng của fan cuồng, nam ca sĩ từng phải chuyển nhà hai năm một lần và liên tục thay xe mới.

Hành vi quá khích của fan cuồng xảy ra tại cả những địa điểm công cộng, điển hình như sân bay.

Xuất hiện trên kênh hyokkeumTV, một cựu quản lý làm việc cho nhiều công ty giải trí lớn cho biết sasaengfan luôn tìm cách ngồi gần idol và tiếp cận họ trên máy bay. Ngoài ra, để dễ dàng bám theo thần tượng tại sân bay, nhiều fan cuồng bỏ tiền mua vé máy bay có ưu đãi tốt và đòi hoàn tiền vào phút chót.

Năm 2018, The Korea Times đưa tin bốn fan cuồng của Wanna One mua vé máy bay để bám theo nhóm nhạc tại sân bay. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi cất cánh, họ đột ngột yêu cầu hoàn tiền và đòi rời khỏi máy bay. Do vậy, theo luật hàng không, 360 hành khách trên chuyến bay đã phải xuống sân bay để kiểm tra an ninh lần nữa.

Chia sẻ với AYO TV, nhân viên hàng không Kim Soo Dal tiết lộ sasaengfan sử dụng nhiều phương thức điên cuồng để thu thập thông tin đời tư về idol tại sân bay. Có một người hâm mộ từng đưa cho Kim máy ghi âm và yêu cầu cô ghi âm cuộc trò chuyện với idol. Tương tự, Kim nhiều lần bắt gặp sasaengfan cố gắng trả tiền cho nhân viên dọn vệ sinh để thuê họ chụp ảnh thần tượng bất hợp pháp.

Chưa dừng ở đó, một số fan cuồng còn đánh cắp hành lý của idol trên băng chuyền và kiểm tra xem bên trong vali đựng gì. Theo Kim Soo Dal, khi idol sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, nhiều fan cuồng đi vào nhà vệ sinh ngay sau họ.

Thần tượng gặp tai nạn xe hơi vì bị fan cuồng bám theo

Đôi khi, hành động của sasaengfan trở thành hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng tới thể chất và tinh thần của người nổi tiếng.

Khi tham gia chương trình Nighttime Workshop, Jae Joong tiết lộ rằng sasaengfan luôn đột nhập vào nơi ở của anh. Họ chụp lén anh trong nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách và gửi những tấm hình mình chụp được tới số điện thoại của anh.

Jae Joong bị fan cuồng quấy rối trong 12 năm. Ảnh: Naver.

Để bám theo thần tượng, fan cuồng sẵn sàng hành động bất chấp an toàn của bản thân. Trên kênh GOTV, G.O (MBLAQ) chia sẻ từng có sasaengfan cố trèo lên tường để theo dõi các thành viên MBLAQ, nhưng người này lập tức bỏ chạy khi các thành viên nhìn về phía họ. Kết quả, người hâm mộ này bị thương và chảy máu ở đầu gối, cuối cùng họ phải nhờ các thành viên MBLAQ giúp đỡ.

Nhiều khán giả cho rằng vì fan cuồng cũng là người hâm mộ nên họ không thực hiện hành vi gây tổn thương về mặt thể chất cho các ngôi sao. Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều ngược lại.

Năm 2012, một fan cuồng đột ngột tát nam ca sĩ Yoo Chun khi anh cố thoát khỏi vòng vây của fan tại một tiệm làm tóc. Về sau, sasaengfan này cho biết cô cố tình hành động như vậy để nam ca sĩ nhớ mặt cô.

Không dừng lại tại đó, nhiều thần tượng Hàn Quốc từng rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng do hành động liều lĩnh của các fan cuồng. Năm 2011, trong chuyến lưu diễn tại Singapore, hai ca sĩ Lee Teuk và Hee Chul của nhóm nhạc Super Junior bị tám chiếc xe van của fan cuồng rượt đuổi. Kết quả, chiếc xe hơi chở hai nam ca sĩ vướng vào vụ tai nạn xe liên hoàn. Cả hai may mắn không gặp chấn thương nặng.

Hành động quá khích của fan cuồng để lại cho các ngôi sao Kpop nỗi ám ảnh tâm lý lớn. Khi tham gia chương trình Moonlight Prince, nam ca sĩ Changmin (TVXQ) tiết lộ anh từng phải tiếp nhận điều trị tâm lý vì sasaengfan. “Bất kể tôi đi đâu, tôi luôn nghĩ rằng mọi người đang nhìn mình, và tôi cần phải né tránh họ vì họ đã nhận ra tôi”, Changmin chia sẻ.

Chang Min (TVXQ) phải tiếp nhận điều trị tâm lý vì bị sasaengfan đeo bám. Ảnh: Naver.

Không nhân nhượng với hành vi phạm tội

Trong quá khứ, các công ty giải trí thường cố gắng chịu đựng hành vi gây ám ảnh của sasaengfan. Từng có quan niệm cho rằng nếu công ty hành động quá quyết liệt, mối quan hệ thân thiết giữa idol và người hâm mộ sẽ bị tổn hại.

Tuy nhiên, quan niệm ấy đang dần bị xóa bỏ. Trong những năm gần đây, công ty chủ quản của các ngôi sao Kpop bắt đầu đưa ra biện pháp cứng rắn, không khoan nhượng để bảo vệ ngôi sao của mình.

Một trong những phương thức phổ biến được các công ty áp dụng là đưa sasaengfan vào danh sách đen. Người hâm mộ có tên trong danh sách đen không thể tham dự sự kiện của idol. Danh sách này được đăng tải công khai trên diễn đàn chính thức dành cho người hâm mộ.

Vào tháng 12/2019, công ty giải trí JYP thông báo họ sẽ thắt chặt quy định về danh sách đen sau khi đám đông người hâm mộ của nam ca sĩ Jackson (GOT7) trở nên hỗn loạn, mất trật tự, khiến nam ca sĩ bị ngã tại sân bay Thanh Đảo, Trung Quốc.

Theo JYP, những hành vi bị đưa vào danh sách đen bao gồm bám theo xe của nghệ sĩ tới trụ sở chính của JYP, phòng tập, nhà riêng, phòng làm việc và bất kỳ địa điểm nào khác, chờ đợi hoặc liên tục theo dõi nghệ sĩ bên ngoài nhà và phòng làm việc của họ, cố tình thực hiện hành vi động chạm cơ thể với nghệ sĩ trong lịch trình chính thức hoặc không chính thức và cuối cùng là mua bán vé để tham dự sự kiện vốn không công khai mở bán vé.

HYBE, công ty chủ quản của BTS, cũng đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống sasaengfan bằng cách đăng tải công khai danh sách đen, tiết lộ ID mạng xã hội và các hành vi vi phạm quy định của sasaengfan như chụp ảnh, mua bán vé bất hợp pháp và cố tình đặt chỗ ngồi trên chuyến bay để tiếp cận thần tượng.

Nhân viên của HYBE hiếm có cơ hội gặp mặt BTS vì vấn đề bảo mật thông tin. Ảnh: HYBE Entertainment

Chia sẻ với Korea Herald, một nhân viên trong ngành giải trí cho biết: “HYBE vốn được biết đến như một công ty có quá trình tuyển dụng nghiêm ngặt”. Đôi khi công ty ưu tiên tuyển nhân viên không phải fan BTS, và ngay cả khi đã gia nhập công ty, hầu hết nhân viên đều bị hạn chế tiếp cận với các thành viên BTS do vấn đề bảo mật, theo Korea Herald.

Mới đây, Hàn Quốc ban hành đạo luật mới nhằm tăng cường mức phạt cho tội phạm rình rập, đeo bám. Trong thông báo mới nhất, SM khẳng định dựa trên đạo luật này, sasaengfan có thể nhận bản án phạt tù vì hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư của người nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ hy vọng đạo luật mới giúp hạn chế những hành vi quá khích của sasaengfan.