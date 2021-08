Rihanna trở thành tỷ phú USD

Rihanna là nghệ sĩ tiếp theo sau Kanye West và Kim Kardashian được công nhận khối tài sản hàng tỷ USD.

Ngày 4/8, Forbes công bố ca sĩ Rihanna chính thức trở thành tỷ phú USD với khối tài sản 1,7 tỷ USD . Cô đồng thời là nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới và chỉ đứng sau Oprah Winfrey - nữ nghệ sĩ giàu nhất showbiz ( 2,7 tỷ USD ).

Theo tạp chí Mỹ, phần lớn tài sản ( 1,4 tỷ USD ) của Rihanna đến từ thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty, nhãn hàng nội y Savage x Fenty trị giá 270 USD . Phần còn lại là tiền bản quyền âm nhạc.

"Rihanna tận dụng Instagram 101 triệu người theo dõi và 102,5 triệu lượt follow Twitter để quảng bá thương hiệu, giúp nó ngày càng lớn mạnh" - Forbes lý giải về sức hút của giọng ca Diamonds.

Rihanna chính thức trở thành tỷ phú USD. Ảnh: New York Post.

Fenty Beauty của Rihanna có liên doanh 50-50 với tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH. Ra mắt từ năm 2017, thương hiệu đã sớm thành công khi trong năm kinh doanh đầu tiên đã mang về hơn 550 triệu USD .

Một năm sau, nữ ca sĩ thành lập Savage x Fenty và là liên doanh với TechStyle Fashion Group (Rihanna có 30% cổ phần - theo Forbes). Định giá thương hiệu hiện đã hơn 1 tỷ USD .

Tên Rihanna luôn nằm trong danh sách những nghệ sĩ giàu nhất. Tháng 2/2020, Forbes công nhận cô là ca sĩ nữ sở hữu khối tài sản khủng nhất với 600 triệu USD . Trong đó tour diễn Diamonds vào năm 2013 đã đem về cho cô 130 triệu USD .

Ngôi sao từng được biết đến với những ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng như Umbrella, Only Girl (In the World) và Work, là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại. Cô có 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ và 12 giải Âm nhạc Billboard.

Nhưng kể từ Anti (2016), Rihanna không ra bất kỳ album nào và hoàn toàn vắng bóng trên bản đồ âm nhạc. Cô chuyển sang kinh doanh, xây dựng đế chế thời trang và làm đẹp.

Sau thời gian chờ đợi của người hâm mộ, ngày 11/7, Rihanna được nhìn thấy cùng bạn trai A$AP Rocky quay MV mới tại Bronx, thành phố New York.