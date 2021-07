Rihanna mặc sành điệu khi hẹn hò ASAP Rocky

Theo Page Six, sáng sớm 7/7, Rihanna xuất hiện tại đường phố New York, Mỹ. Cô đang trên đường đi ăn sáng. Ngôi sao nhạc pop diện áo ống xuyên thấu cùng nội y đen. Cô kết hợp cùng quần jeans rách gối, đội mũ R13 có giá 65 USD , đeo túi và đi giày đen. Ảnh: Page Six.