Rihanna kiếm 5,6 triệu USD sau 3 giây dặm phấn

Khoảnh khắc dặm phấn kéo dài 3 giây của Rihanna trên sân khấu Super Bowl đã mang về cho thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty 5,6 triệu USD giá trị truyền thông.

Rihanna thu về giá trị truyền thông lớn cho thương hiệu mỹ phẩm cô sở hữu sau màn trình diễn tại Super Bowl. Ảnh: EPA.

Trong 12 giờ đầu tiên sau màn trình diễn lịch sử của Rihanna tại sân khấu Super Bowl, thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty đã thu về 5,6 triệu USD giá trị truyền thông.

Theo Forbes, khoảnh khắc dặm phấn của Rihanna khi nhạc nền ca khúc All of the Light vang lên đã được ghi lại, phát trên sóng trực tiếp. Hàng trăm triệu người xem chú ý tới hộp phấn phủ đến từ nhãn hàng thuộc sở hữu của nữ ca sĩ.

Rihanna xuất hiện trên sân khấu Super Bowl, quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cô sở hữu. Ảnh: @fentybeauty.

Fenty Beauty được chú ý sau Super Bowl

Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl năm 2023 thu hút 113 triệu người xem. Số lượng người theo dõi Super Bowl HalfTime Show (chương trình biểu diễn giữa hiệp) còn lên tới 118,7 triệu, theo Fox.

Mặc dù không có cát-xê, các nghệ sĩ trình diễn nhận về sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng.

Khi Lady Gaga bước lên sân khấu Super Bowl năm 2017, doanh số bán album của cô tăng 1.000%. Trong khi đó, Jennifer Lopez nhận thêm 2,3 triệu người theo dõi trên trang cá nhân sau màn trình diễn năm 2020.

Xuất hiện tại Super Bowl HalfTime Show 2023, Rihanna nhận về nhiều lợi ích truyền thông.

Ở đầu tiết mục trình diễn, nữ ca sĩ đón lấy hộp phấn phủ Invisimatte Blotting của Fenty Beauty từ tay nam vũ công, trực tiếp dặm lên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của mình.

Ngay sau đó, số lượng tìm kiếm về thương hiệu Fenty Beauty của cô trên Google đã tăng 883%, theo Cosmetics Business. Những câu hỏi như “Fenty có an toàn với phụ nữ có thai không?” cũng tăng 3.333% trên thanh công cụ này.

Kendrick Lamar từng thu về giá trị truyền thông lớn cho nhiều thương hiệu thời trang sau Super Bowl 2022. Ảnh: @louisvuitton.

Giá trị truyền thông

Theo công cụ đánh giá hiệu suất thương hiệu Launchmetrics, ngôi sao nhạc pop Rihanna đã đem về 88,3 triệu USD tổng giá trị truyền thông sau màn tái xuất trên sân khấu Super Bowl.

Giá trị truyền thông (MIV) được tính bằng thuật toán do Launchmetrics phát triển, đo lường mức độ tác động, ảnh hưởng của một sự kiện đến công chúng.

3 giây dặm phấn của Rihanna giúp nhãn hàng Fenty Beauty thu về 5,6 triệu USD (MIV) trong 12 giờ đầu tiên.

Thông báo mang thai lần thứ 2 của nữ ca sĩ cũng đem về 14,7 triệu USD (MIV) trong nửa ngày kể từ thời điểm phát sóng Super Bowl.

Đáng chú ý, trang phục biểu diễn màu đỏ của Rihanna cũng tạo ra giá trị truyền thông lớn cho các thương hiệu mà cô hợp tác.

Theo đó, bộ đồ liền thân cao cổ mang lại cho nhà mốt Loewe 2,4 triệu USD (MIV), chiếc áo khoác cỡ đại thu về 1,7 triệu USD (MIV) cho nhãn hàng Alaïa, đôi giày thể thao MMG X Salomon cũng đem tới 1,3 triệu USD (MIV).

Trước đây, nam rapper Kendrick Lamar cũng kiếm được 1,1 triệu USD (MIV) cho các thương hiệu thời trang sau một tuần kể từ ngày biểu diễn tại Super Bowl 2022. Khi đó, 4 nhãn hàng đứng đầu về giá trị truyền thông là Nike ( 2,5 triệu USD ), Tiffany & Co. ( 1,7 triệu USD ), Louis Vuitton ( 1,6 triệu USD ) và Dundas ( 1,4 triệu USD ).