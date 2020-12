Rihanna dẫn bạn trai về ra mắt gia đình

Mối quan hệ của nữ ca sĩ 32 tuổi và bạn trai rapper trở nên gắn bó hơn sau kỳ nghỉ ở đảo Barbados.

Theo People, paparazzi bắt gặp Rihanna và A$AP Rocky mang khẩu trang, cùng đến một chiếc du thuyền ngắm hoàng hôn trong chuyến nghỉ dưỡng ở Barbados, quê hương của nữ ca sĩ.

"Rihanna có vẻ rất hạnh phúc khi hẹn hò nam ca sĩ", nguồn tin bình luận. Người trong cuộc tiết lộ mối quan hệ giữa cả hai khắng khít hơn vào thời gian này.

Giọng ca Diamonds dẫn bạn trai về ra mắt gia đình ở đảo Barbados hôm 24/12. A$AP Rocky đã trải qua kỳ giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người nhà bạn gái.

Giọng ca RnB đang hạnh phúc bên người đồng nghiệp cùng tuổi. Ảnh: People.

Hồi tháng trước, nguồn tin People xác nhận nữ CEO của Fenty Beauty đang hẹn nò nam ca sĩ bằng tuổi. Tờ New York Post và Page Six cũng đăng tải nội dung đôi uyên ương đi ăn tối thân mật cùng bạn bè ở hộp đêm Beatrice Inn (New York, Mỹ).

"Họ không thể tách rời trong vài tuần qua. Cả hai rất hòa hợp trong mối quan hệ mới này. Họ luôn có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Rihanna và bạn trai đều là người hào phóng, luôn giúp đỡ cộng đồng nơi họ lớn lên".

"Rihanna và A$AP Rocky từ quan hệ bạn bè lâu năm đã phát triển thành tình yêu. Họ rất hợp nhau về cách làm việc, quan điểm sống", nguồn tin cho hay.

Cả hai làm dấy lên tin đồn yêu nhau sau khi Rihanna chia tay tỷ phú Hassan Jameel hồi đầu năm.

Rihanna và A$AP Rocky đã là bạn của nhau khá lâu. Rapper đóng vai trò mở màn Diamonds World Tour của cô bạn vào năm 2013 tại Mỹ. Anh cũng được Rihanna giới thiệu trong ca khúc Cockiness. Năm 2018, bộ đôi cùng nhau sánh bước đến show thời trang Louis Vuitton ở Paris.

Cả hai có nhiều điểm chung, dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau. Ảnh: Page Six.

Trước khi yêu Rihanna, nam rapper đã hẹn hò người mẫu Kendall Jenner và Brazil Daiane Sodré. Trong khi đó, giọng ca Only Girl từng trải qua thời gian ngọt ngào bên tỷ phú Ả Rập Hassan Jameel, có mối tình ồn ào với Chris Brown.