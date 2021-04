Ricky Martin - người đàn ông từng làm khuynh đảo thế giới

Ở tuổi 50, Ricky Martin vẫn giữ được phong độ ngoại hình. Anh hiện sống với bạn đời đồng giới và bốn người con, thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Theo Pink News, ở tuổi 50, Ricky Martin - ông hoàng nhạc Latin đình đám một thời - vẫn xuất hiện đầy sức hút với hình ảnh rắn rỏi, vạm vỡ trên trang bìa tạp chí Schon.

World Cup 1998, cả thế giới khuynh đảo trong những giai điệu bốc lửa và đầy quyến rũ của The Cup of Life. Khi xuất hiện trên mọi sân khấu, khắp thế giới vào thời điểm ấy, Ricky Martin làm tan chảy trái tim hàng triệu thiếu nữ, bằng ngoại hình của mình. Anh quá đỗi sôi nổi, tràn căng năng lượng và sự quyến rũ. Ricky Martin có mọi thứ khi còn rất trẻ, sự nổi tiếng, đẹp trai và giàu có.

Nhưng Ricky Martin từng sống khổ sở vì không dám công khai xu hướng tính dục. Sau khi thừa nhận là người đồng tính, anh cho rằng đó là “giây phút hạnh phúc nhất đời”. Ricky Martin có lẽ cũng là người đàn ông - khi công khai đồng tính - đã khiến hành triệu trái tim phụ nữ đau khổ.

Khởi đầu gian nan

Ricky Martin sinh ra trong gia đình có bố là kế toán và mẹ là nhà tâm lý học. Cha mẹ Martin ly hôn từ năm anh 2 tuổi. Năng khiếu âm nhạc của Ricky Martin đến từ nhà ngoại. Ông ngoại của nam ca sĩ là nhà thơ nổi tiếng.

Trong cuốn hồi ký Me: Ricky Martin, anh cho biết bản thân bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 6 tuổi. Thuở nhỏ anh từng dùng thìa gỗ làm micro, nhờ người phiên dịch bài hát của các nhóm nhạc Anh như Led Zeppelin, Journey và REO Speedwagon… để tự trình diễn.

Cũng trong hồi ký, nam ca sĩ nói anh rất biết ơn nền tảng âm nhạc của gia đình. “Sau này, mỗi khi đứng trên sân khấu, dù là hai mươi người hay một trăm nghìn người, tôi đều nhớ lại khoảnh khắc ở cùng gia đình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Đến năm 9 tuổi, Ricky Martin được cha dẫn đi đóng quảng cáo. Trong vòng hơn một năm, cậu bé Martin xuất hiện trong 11 quảng cáo lớn nhỏ ở Puerto Rico.

Từ nhỏ, Ricky Martin đã nổi tiếng ở Puerto Rico. Ảnh: Cosmopolitan, Pinterest.

12 tuổi, Ricky Martin đã là thành viên của nhóm nhạc Menudo. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ nên anh không được phát huy hết thế mạnh. Sau 5 năm hoạt động, Martin quyết định rời nhóm. Sau này, Ricky Martin thừa nhận anh sai lầm, trả giá bằng cả tuổi thơ khi tham gia Menudo khi còn quá nhỏ.

Đến năm 18 tuổi, nam ca sĩ chuyển đến Mỹ và được nhận vào học ở Trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York. Tuy nhiên, anh sớm bỏ học để sang Mexico tham gia vở kịch Mama el Rock. Đây cũng là thời điểm Ricky Martin bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Sau khi ký hợp đồng với Sony Music Entertainment, Ricky Martin thành công với một số ca khúc Latin. Tuy nhiên, quản lý của nam ca sĩ khuyến khích anh nếu muốn thành công thì chuyển đến Los Angeles. Tại đây, nam ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và trở thành một trong những ngôi sao Tây Ban Nha - Latin hiếm hoi có cơ hội đóng phim trên đất Mỹ.

Những năm đầu thập niên 1990, giới giải trí Hollywood chưa đánh giá cao những ngôi sao Latin. Ricky Martin cho biết đó là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. “Thật khó để tồn tại ở Hollywood khi bạn là người Latin, và đồng tính”, nam ca sĩ viết trong hồi ký.

Hiện tượng Ricky Martin

Di sản lớn nhất của Ricky Martin, được người yêu âm nhạc khắp thế giới yêu thích là ca khúc The Cup of Life (tiếng Latin là La copa de la vida). Theo Holt, buổi biểu diễn trong trận chung kết World Cup 1998 đã đưa hình ảnh nam ca sĩ đến với hơn 1 tỷ khán giả toàn cầu khắp 187 quốc gia. Ca khúc sau đó nhanh chóng nằm trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín thế giới.

Album Vuelve có mặt ca khúc The Cup of Life nhanh chóng nhận được đĩa bạch kim của RIAA. Album cũng đứng đầu Tây Ban Nha và Na Uy, hiện có hơn 8 triệu bản được bán ra khắp thế giới.

Chỉ với The Cup of Life, Ricky Martin làm khuynh đảo thế giới.

Cuối cùng, album Vuelve giật giải Grammy Album nhạc pop Latin xuất sắc. Ngôi sao người Puerto Rico cũng mang ca khúc sôi động The Cup of Life trình diễn trong buổi trao giải.

Billboard từng xếp phần trình diễn The Cup of Life của nam ca sĩ vào danh sách 100 màn biểu diễn ấn tượng nhất mọi thời đại. The Fader, bài hát năm 1998 của nam ca sĩ là ca khúc World Cup hay nhất mọi thời đại, vượt qua Hip Don’t Lie, Waka Waka của Shakira.

Theo Billboard, thành công của Ricky Martin đã mở đường cho sự bùng nổ của văn hóa Latin trên đất Mỹ. The Cup of Life cũng dọn đường cho sự nổi tiếng của hàng loạt ngôi sao Latin như Jennifer Lopez, Shakira, Marc Anthony…

“Thành công của Ricky Martin đã mở đường và giúp người Latin thành công tại Hollywood”, Rolling Stone bình luận.

Đến hiện tại, Ricky Martin vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất mọi thời đại. The Hollywood Reporter từng gọi Martin là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất từ trước đến nay. Billboard lại khẳng định anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Trầm cảm vì che giấu đồng tính

Trong nhiều năm, Ricky Martin luôn là người đàn ông trong mơ của hàng triệu cô gái. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết anh phải đấu tranh, sống trong khổ sở, thậm chí đối mặt chứng trầm cảm suốt thời gian dài vì không dám công khai xu hướng tính dục.

Theo NBC News, phần lớn bạn bè, người thân đều biết Ricky Martin là người đồng tính. Nhưng mãi đến khi cuốn hồi ký Me: Ricky Martin được xuất bản năm 2011, nam ca sĩ mới chính thức thừa nhận là người đồng tính.

Ricky Martin nhiều năm che giấu xu hướng tính dục. Ảnh: Rolling Stone.

“Khi viết cuốn sách, tôi luôn đấu tranh với những câu hỏi: Tôi có phải là người đồng tính? Tôi là người song tính hay sao?... Cuối cùng, tôi chấp nhận sự thật bản thân là đồng tính luyến ái. Thời điểm đó, tôi đã khóc vì sung sướng, hạnh phúc", NBC News trích dẫn hồi ký của nam ca sĩ.

Theo Rolling Stone, sau khi công khai xu hướng tính dục, Ricky Martin trở thành ngôi sao Latin đầu tiên tuyên bố đồng tính. Anh được ủng hộ khi phơi bày câu chuyện từng bị trầm cảm vì sự phán xét của giới truyền thông về giới tính của mình.

Sau khi Ricky Martin công khai xu hướng tính dục, nhà báo nổi tiếng Barbara Walters lên tiếng xin lỗi nam ca sĩ vì ép buộc anh thừa nhận đồng tính vào năm 2000. "Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là điều không phù hợp", theo The Star.

Tháng 3/2010, trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Ricky Martin cho biết anh là người đồng tính may mắn trên thế giới. "Những năm tháng sống trong bóng tối khiến tôi mạnh mẽ hơn, học cách chấp nhận con người mình", nam ca sĩ nói.

Cuộc sống ở tuổi 50

Tháng 4/2016, Ricky Martin hẹn hò với họa sĩ người Thụy Điển Jwan Yosef. Bảy tháng sau, hai người tuyên bố đính hôn khi đang tham gia chương trình Ellen DeGeneres Show.

Sau 5 năm chung sống, Martin và bạn đời có với nhau 4 con gồm hai trai và hai gái. Hiện tại Ricky Martin và bạn đời sống với nhau trong biệt thự rộng hơn 1.000 m2 ở Beverly Hills, California, Mỹ. Theo People, nam ca sĩ còn sở hữu hòn đảo tư nhân ở Brazil. Từ lâu Martin cũng theo đuổi lối sống ăn chay để bảo vệ sức khỏe, theo Peta.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Out, giọng ca Livin 'la Vida Loca cho biết anh từng đấu tranh rất nhiều khi quyết định chọn có con nhờ phương pháp mang thai hộ.

"Tôi luôn khát khao được làm cha nhưng nhiều năm liền tôi đau đớn vì tôi là người đồng tính và không thực hiện được điều đó. Cuối cùng, tôi làm cha ở tuổi 35. Sau nhiều năm, tôi biết mình phải làm gì", nam ca sĩ nói với Out.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Ricky Martin hiện ở mức 120 triệu USD . Ông hoàng nhạc Latin chủ yếu kiếm tiền nhờ bán được hơn 70 triệu đĩa trên toàn cầu.

Nam ca sĩ hiện sống cùng bạn đời họa sĩ và 4 người con. Ảnh: Getty, Schon.

Năm 2016, ngôi sao sinh năm 1971 từng chi 13,5 triệu USD mua nhà ở Beverly Hills, California, Mỹ. Đồng thời, nam ca sĩ cũng sở hữu căn hộ ở New York với giá 6 triệu USD . Trước đây, nam ca sĩ từng bán lại hai căn nhà ở Beverly Hills và New York lần lượt với giá 15 triệu USD và 7,55 triệu USD .

Ở tuổi 50 và khối tài sản kếch xù, Ricky Martin tập trung vào công việc từ thiện, hoạt động vì cộng đồng. Trong mùa dịch Covid-19, nam ca sĩ thành lập tổ chức phi lợi nhuận Project Hope để giúp đỡ các y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe. Theo nam ca sĩ, anh làm việc này vì các chuyên gia y tế là người có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao nhất.

Theo Primera Hora, vào tháng 2/2021, Ricky Martin có mặt ở quê nhà Puerto Rico để phát động sự kiện khuyến khích người dân tiêm vaccine.

Trước đó, trong giai đoạn nước Mỹ gay gắt sau vụ George Floyd bị cảnh sát áp giải đến tắt thở, nam ca sĩ cùng Rihanna và Katy Perry thực hiện chiến dịch Black Out Tuesday, mong tìm kiếm công lý cho người da màu trên đất Mỹ.

Nam ca sĩ cũng thường xuyên dùng sự nổi tiếng của mình để ủng hộ cộng đồng LGBT. Ricky Martin từng cùng Katy Perry và Adam Lambert tham gia sự kiện Cancel Pride: Help LGBTQ + People in Need, mục đích giúp đỡ cộng đồng LGBTQ+ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Ông bố bốn con cũng từng phát biểu tại Hội nghị Liên hợp quốc, nói lên sự bất công của xã hội dành cho người đồng tính, chuyển giới. Nam ca sĩ cũng mong muốn hôn nhân đồng giới sớm được thông qua ở nhiều quốc gia trên thế giới.