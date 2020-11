RichChoi: 'Tôi và DJ Trang Moon có mối quan hệ thân thiết'

RichChoi đang là ứng cử viên quán quân ở King of Rap. Trước thềm chung kết, anh vướng tin hẹn hò DJ Trang Moon.

RichChoi hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch King of Rap. Anh góp mặt trong top 5 cùng ICD, Hieuthuhai, Tuimi và Pháo. Đối lập với hình ảnh ngông cuồng, nhiều bê bối trước đó, RichChoi thể hiện sự trưởng thành qua mỗi vòng thi. Giám khảo Đạt Maniac đánh giá RichChoi "ngày càng hướng tới những giá trị con người".

Thời gian gần đây, nam rapper vướng tin hẹn hò với DJ Trang Moon - người cũng thuộc ê-kíp King of Rap. Ngày 29/10, khán giả nhận ra RichChoi bất ngờ lọc số người anh theo dõi trên Instagram cá nhân và DJ Trang Moon là người duy nhất nam rapper theo dõi.

"Đã là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác"

- Nhiều nguồn thông tin cho rằng anh và DJ Trang Moon đang hẹn hò?

- Tôi và Trang Moon là mối quan hệ thân thiết. Tôi nghe danh Trang Moon đã lâu. Tuy nhiên, khi tham gia King of Rap mới có cơ hội tiếp xúc. Ban đầu, chúng tôi biết nhau như người trong cùng chương trình. Sau đó, tôi có nhiều thời gian tìm hiểu và trở nên thân thiết hơn với Trang Moon. Cụ thể hơn thì tôi không muốn chia sẻ.

- Trang Moon trong mắt RichChoi là người như thế nào?

- Trang Moon là người có tiếng trong giới DJ và là cô gái xinh đẹp. Chị ấy có thái độ làm việc chuyên nghiệp, luôn cổ vũ thí sinh từ khu vực bàn nhạc. Ngoài những lúc làm việc, Trang Moon rất thân thiện và tốt tính. Chị ấy nhiều lần chia sẻ kinh nghiệm và động viên tôi trong quá trình thi.

RichChoi và DJ Trang Moon quen thân từ King of Rap.

- RichChoi có quan điểm như thế nào về việc yêu một cô gái hơn tuổi?

- Đã là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Khi 12 tuổi, nhiều người bảo tôi nhỏ tuổi quá, không rap được đâu, nhưng tôi vẫn theo đuổi. Trong tình yêu cũng vậy, tôi sẵn sàng bất chấp tất cả, thậm chí, chiến đấu vì tình yêu. Yêu một cô gái hơn tuổi cũng như cách tôi yêu rap thôi - đã lao đầu vào thì không bận tâm điều gì nữa.

- Vậy còn với rap, anh bất chấp tất cả để theo đuổi rap như thế nào?

- Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi và các em lại không ở cùng bố mẹ. Tôi luôn thôi thúc bản thân phải kiếm tiền, phải làm gì đó thay vì lông bông. Tôi lao đầu vào thử hết việc này đến việc khác từ shipper, phụ xe, bán hàng qua điện thoại rồi đi buôn hàng. Thế rồi tôi nhận ra rap không chỉ cho tôi thu nhập mà còn tạo cảm hứng sống.

Trong thời gian làm thử trăm nghề, tôi chưa bao giờ cảm thấy đuối sức vì vốn là người nhiều năng lượng. Quãng thời gian đó cho tôi khá nhiều bài học. Tôi biết quý trọng đồng tiền và chủ động trách nhiệm với bản thân. Tôi hiểu rằng muốn làm tốt việc gì đó phải có sự yêu thích và thái độ nghiêm túc.

Những bài rap đầu tiên tôi viết chỉ được trả công 500.000 đồng nhưng vẫn cảm thấy vui. Sau này giá trị hợp đồng quảng cáo tăng lên giúp tôi ổn định hơn. Kể cả khi sự nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ vì scandal, tôi và rap vẫn tìm được về với nhau.

"Thiếu thốn tình cảm gia đình khiến tính cách ngông cuồng"

- Anh đang nhắc tới bê bối thóa mạ Ji Soo (Black Pink) và đốt sách để quay MV?

- Những scandal đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi nghe người ta đàm tiếu "Thằng này mất tích rồi" hoặc là "Thằng này không ngóc đầu dậy được". Các nhà tài trợ, chương trình biểu diễn cũng hủy bỏ hợp đồng vời tôi. Sự nghiệp tôi từng gây dựng trở về con số 0.

Tôi nằm nhà một năm. Ngày nào cũng suy nghĩ, tự vấn. Tôi tự hỏi liệu nguyên do có phải bản thân không đủ giỏi. Nhiều người tệ hơn tôi sao không ai chỉ trích? Tôi thừa nhận bản thân không xứng đáng với danh tiếng từng có trong quá khứ. Nếu không nhờ may mắn, tôi không thể có được sự chú ý tới vậy. Ở thời điểm suy sụp, tôi tính bỏ rap và đi theo kinh doanh nhưng không dứt được. Đó chắc chắn là cái duyên.

Trong thời gian giam mình trong nhà, tôi chỉ nghe rap. Nghe nhiều lại muốn làm nhạc và ra sản phẩm. Thế rồi, khi làm bài nhạc vui vui, có người tìm tới tôi và ngỏ lời mời hợp tác. Từ đây, tôi có cơ hội làm lại sự nghiệp và quyết định lần này phải làm đến nơi đến chốn.

Thế rồi, tôi lại gặp tai nạn giao thông, nằm một chỗ. Tuy nhiên, tôi quyết tâm làm việc, lái cả xe lăn đi làm và sản xuất được một album. Sau scandal, tôi không còn quyết định dựa trên vận may. Tôi muốn hành động bằng lý trí, có tính toán kỹ lưỡng. Khi ai chúc tôi may mắn, tôi sẽ đáp: May mắn không nằm trong kế hoạch của tôi.

- Gia đình ở đâu khi anh gặp khó khăn?

- Thời còn đi học, tôi không sống cùng gia đình và luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Đây cũng là lý do vì sao tôi làm mọi thứ theo bản tính và không biết tiết chế năng lượng. Còn nhớ ngày bé, tôi nhiều lần bị đánh đòn răn đe. Thế nhưng, vốn tính lì lợm, tôi không sợ đau, mẹ đánh thì tôi chạy.

Ở tuổi vị thành niên - quãng thời gian bồng bột nhất, tôi tự lo cho bản thân là chính. Vậy nên, tôi có những phát ngôn và hành động thiếu kiểm soát. Từ khi gia đình tôi đoàn tụ, nhiều suy nghĩ trong tôi thay đổi.

Trong thời gian khủng hoảng vì scandal, cha mẹ ở bên động viên tôi rất nhiều. Họ nói rằng sự việc không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ và giảng giải câu chuyện để tôi thông suốt.

- Anh có hối hận vì từng "lì lợm" với cha mẹ?

- Khi có cơ hội ở cạnh gia đình, tôi mới nhận ra sự bồng bột cá nhân có thể gây ảnh hưởng rất nhiều tới người thân. Gia cảnh không khá giả trong khi lại là anh lớn, đáng lẽ tôi nên trở thành một người có ích để làm hình mẫu cho các em.

Khi còn ngông cuồng, không biết kiềm chế cảm xúc, tôi từng gây họa và khiến gia đình phải thay mình chịu hậu quả. Chứng kiến cha mẹ chạy vạy để lo cho mình, tôi nhắc nhở bản thân phải thay đổi từ khoảnh khắc đó. Việc bị đánh không tồi tệ, tồi tệ là khi tôi khiến người tôi yêu thương phải buồn và thất vọng.

RichChoi hối hận vì từng làm cha mẹ phải phiền lòng.

- Ở King of Rap, ICD từng bày tỏ nỗi lòng với cha thông qua rap. Anh có muốn dùng rap để gửi lời xin lỗi cha mẹ?

- Tôi có quan điểm nghệ thuật riêng. Tôi thích thể hiện suy nghĩ qua hành động hơn là lời nói. Tôi có nội tâm nhưng không thích chia sẻ qua âm nhạc. Sáng tác của tôi có chủ đề cụ thể nhưng không nhằm lấy nước mắt người nghe.

- Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện những lời so sánh về chất lượng thí sinh giữa hai cuộc thi rap. Anh có suy nghĩ như thế nào?

- Tôi nghĩ khán giả không nên so sánh. Còn để nói khách quan, tôi tự đánh giá bản thân thuộc nhóm đầu của cả hai chương trình. Ai thắng tôi thì là người giỏi nhất (cười). Trong Rap Việt, tôi đánh giá cao GDucky. Tuy chưa có cơ hội tiếp xúc bên ngoài, màn thể hiện trên truyền hình của cậu ấy khá ấn tượng. Ở King of Rap, tôi nghiêng về ICD và Hieuthuhai, trong đó, Hieuthuhai là thí sinh có độ hấp dẫn cao.

- Nếu thi Rap Việt, anh muốn về đội huấn luyện viên nào?

- Có lẽ là anh Binz. Tôi cảm thấy bản thân không cần trau dồi thêm về kỹ thuật rap. Thay vào đó, tôi muốn học hỏi thêm về phong cách.

Về kỹ năng flow (nhịp), chị Suboi là người tốt nhất. Chị ấy giống Đạt Maniac phiên bản nữ, luôn chuẩn chỉnh về nhịp và cách truyền tải, tạo ra được những tác phẩm có độ bắt tai và tính kỹ thuật cao. Anh Wowy lại có thế mạnh về lời nhờ kinh nghiệm sống dày dặn. Anh ấy mang hình ảnh lão đại, chất "đời" vào trong âm nhạc. Còn về anh Karik, đây là huấn luyện viên luôn biết cách đánh trúng tâm lý khán giả.

Trong âm nhạc, anh Binz không sử dụng kỹ thuật quá phức tạp. Giống nhiều ngôi sao trên thế giới, anh ấy đơn giản hóa kỹ thuật để làm bật lên màu sắc cá nhân riêng biệt. Đây là điều tôi còn thiếu.