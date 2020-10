RichChoi làm được gì khi không rap chiến?

RichChoi nổi tiếng trong giới underground với nhiều trận rap chiến. Nhưng bằng những bản rap có chiều sâu trong King of Rap, anh mới chinh phục số đông khán giả.

Bước vào sân chơi King of Rap, RichChoi dự đoán anh dừng chân ở bán kết. “Nếu may mắn vượt qua bán kết, tôi sẽ chiến đấu hết mình để có được kết quả cao nhất”, anh nói. Không nghĩ bản thân là một trong 5 thí sinh bước vào vòng đấu cuối cùng nên RichChoi coi bán kết như đêm chung kết sớm. Anh thực sự chiến đấu như thể đây là lần cuối cùng đứng trên sân khấu King of Rap.

Cuối cùng, RichChoi giành chiến thắng trước ứng cử viên số một của ngôi vị quán quân là Wxrdie. Từ thí sinh gây tranh cãi nhất cuộc thi, RichChoi đang nắm giữ số like tương đương tiền cược cao nhất chương trình là 312 triệu đồng.

Quá khứ thị phi

RichChoi nổi tiếng sớm nhưng cũng tai tiếng. Tài năng của anh được giới underground công nhận nhưng RichChoi sở hữu lượng anti-fan có thể nhiều hơn cả fan. RichChoi từng là cái tên khét tiếng trong những trận battle rap từ Bắc vào Nam. Thậm chí, có thời điểm RichChoi bị chỉ trích làm xấu bộ mặt rap Việt vì ồn ào đốt sách vở trong MV hay gây hấn với cả cộng đồng fan Kpop vì đưa Jisoo (thành viên nhóm BlackPink) vào battle rap.

RichChoi vướng nhiều vụ tranh cãi. Ảnh: NVCC.

RichChoi có kỹ năng làm chủ flow linh hoạt, lyrics thông minh, chất giọng khàn, hơi khỏe… Đặc biệt, anh được đánh giá là một trong những rapper sở hữu khả năng freestyle hàng đầu. Các sản phẩm của RichChoi đề cập tới nhiều khía cạnh tích cực và cả tiêu cực của giới trẻ, xã hội bằng lyrics sắc sảo, tự tin nhưng cũng ngông cuồng.

“Vẫn cứ bước phía trước mặc kệ những lời lẽ đồn đại / Sau mọi cuộc chiến chỉ một kẻ cuối cùng còn tồn tại / Tên anh sẽ là cái tên thế hệ sau còn truyền lại”, lyrics trong bài Huyền thoại của RichChoi.

Năm 2017, RichChoi và Bray khởi chiến bằng âm nhạc làm “nổ” giới underground với hàng loạt bản rap diss được tung ra. Cuộc chiến bắt nguồn bằng track Babe get my gun của RichChoi diss Bray. Sau đó, Bray đáp trả bằng bài Little Homie. Thời điểm đó, có tin đồn hai rapper xảy ra vụ xô xát ngoài đời thực.

Năm 2018, RichChoi tiếp tục góp mặt trong trận battle rap giữa rapper hai miền. Anh từng diss ICD - một thí sinh cũng góp mặt trong top 10 King of Rap - hay Torai9 - giám khảo khách mời ở vòng bán kết.

Vụ việc khiến RichChoi mất điểm nhiều nhất là khi anh cùng nhóm rapper LOCOBoiz đốt sách của học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để quay MV. Sau đó, nhóm khẳng định không đốt sách vở mà dùng vải, bìa carton tẩm xăng, dầu.

Dùng âm nhạc thuyết phục

Trong bài phỏng vấn với Zing, RichChoi cho biết những sai lầm trong quá khứ là bài học để anh phát triển bản thân. “Tôi không có những lợi thế đặc biệt như ngoại hình nổi bật, lại có quá khứ hơi ‘dính vết’. Tuy nhiên, thông qua King of Rap, tôi muốn âm nhạc của mình được công nhận và thay đổi cách nghĩ của khán giả về rap".

“Tôi bắt đầu dấn thân vào hiphop năm 13 tuổi. Bây giờ, tôi 21 tuổi. Theo thời gian, tính cách mỗi người đều khác. Sau nhiều trải nghiệm, tôi muốn thay đổi để trưởng thành hơn về suy nghĩ và cá tính âm nhạc. Tôi tham gia King of Rap để thay đổi định kiến mọi người dành cho mình”, rapper nói.

Rapper khiến khán giả dần có cái nhìn khác qua phần thi ở King of Rap. Ảnh: BTC.



Lời nói được RichChoi chứng tỏ bằng hành động. Từ khi bước vào King of Rap với bản rap về Hà Nội có những flow khó, liên tục biến đổi, RichChoi luôn nằm trong top thí sinh có tiền cược lớn nhất. Tuy nhiên, những vòng này, anh chưa kiểm soát tốt tông giọng, năng lượng biểu diễn đôi khi bị thừa. Đây là điểm hạn chế của rapper.

Đến vòng Collab và bán kết, RichChoi hoàn thiện hơn. Đây cũng là những phần thi được đánh giá cao nhất, cho thấy một RichChoi hoàn toàn khác, trưởng thành, sâu sắc hơn. RichChoi vẫn phát huy thế mạnh về flow, lyrics nhưng tiết chế năng lượng và cho thấy chiều sâu trong âm nhạc, ca từ.

Vòng Collab, RichChoi cùng đối thủ Gizmo kết hợp với nghệ sĩ Khánh Ngọc thể hiện tiết mục theo phong cách opera. The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát Opera) của bộ ba là một trong những tiết mục hay nhất vòng thi. RichChoi đã chiến thắng đối thủ Gizmo với nhiều flow khó đoán, sắp xếp vần hợp lý, năng lượng bùng nổ. Thậm chí theo dõi phần thi của RichChoi từ hậu trường, LK phấn khích thốt lên: “Đây mới là rap”.

Cũng sau phần thi, Đạt Maniac đánh giá RichChoi và ICD là hai thí sinh tiến bộ nhất King of Rap.

Đến đêm thi bán kết lên sóng tối 24/10, RichChoi tiếp tục cho thấy một khía cạnh khác, sâu sắc và con người hơn. Anh cùng Hà Lê mang đến tiết mục rap kết hợp nhạc Trịnh ấn tượng. Torai9 cho biết theo dõi RichChoi từ lâu và anh bất ngờ khi thấy đàn em lần đầu thể hiện một tiết mục có chiều sâu như vậy.

Cùng Tài sản của bố của ICD, tiết mục Ở trọ, Biển nhớ của RichChoi, Hà Lê là phần thi viral nhất đêm thi bán kết. Liên tiếp hai đêm thi chọn đề tài khó khi rap trên nền nhạc opera và nhạc Trịnh nhưng RichChoi xử lý tốt. Tiết mục có concept lạ, nhiều phép chơi chữ, ẩn dụ, so sánh.

“Ở trọ, làm bạn bè, không quạnh quẽ / Thân xác này ở trọ, thì tâm hồn ta phải sạch sẽ / Sống sao để không thẹn cả lòng / Kết duyên, không nợ, cứ đúng hẹn trả phòng đẹp đẽ”.

“RichChoi chứng tỏ em làm được nhiều thứ. Em khiến khán giả tò mò muốn biết em làm gì tiếp theo và thay đổi bản thân như thế nào”, Big Daddy nhận xét về RichChoi.

MC Ill với vai trò giám khảo khách mời cũng khen ngợi đàn em: “RichChoi thể hiện được mũi nhọn ở phần concept. Concept rất ấn tượng. Về lyrics, câu cuối khiến tôi ấn tượng. Không có phép chơi chữ nào nhưng hình ảnh ẩn dụ rất hay khi so sánh việc sống, chết đi như ở trọ, trả lại phòng. Với người thích lyrics như tôi, tôi muốn dành lời khen cho RichChoi”.

Hà Lê giúp RichChoi có phần thi được khen ngợi. Ảnh: BTC.

Tiết mục chinh phục được cả khán giả. Dưới video tập 12 King of Rap, ICD và RichChoi là 2 cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

“RichChoi flow chuyển đổi liên tục mà vẫn bám sát bài hát, lyrics ý nghĩa, nhất là bài Ở trọ. Khi thấy RichChoi kết hợp với Hà Lê và chọn nhạc Trịnh, tôi hơi bất ngờ bởi hướng đi này mới mẻ. Tôi còn không nghĩ cậu ấy làm tốt vậy. Lúc trước tôi không ưa RichChoi bởi tính cách ngông cuồng nhưng giờ có vẻ cậu ấy lột xác rồi”, một bình luận nhận được lượt thích lớn nhất.

Trong bảng đánh giá top 10 của Zing do rapper Hà Lê và Jan Saker chấm điểm, rapper sinh năm 1999 có điểm số cao nhất. Anh được 39,5 điểm từ Jan Saker với các kỹ năng flow, punchline, voice, khả năng trình diễn và vần. Hà Lê dành cho anh 42 điểm.

Đến hiện tại, RichChoi và ICD là hai thí sinh được đánh giá cao nhất. Khán giả mong chờ trận đối đầu giữa hai thí sinh này tại đêm chung kết lên sóng cuối tháng 11.