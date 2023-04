Richarlison và Romero ép Tottenham sa thải Conte?

Nhà báo người Argentina, ông Gaston Edul, chia sẻ trên TyC Sports rằng cả Romero và Richarlison đều đưa ra tối hậu thư cho các quan chức của Tottenham trước khi Conte ra đi. Bộ đôi này cho biết họ sẽ cân nhắc rời CLB nếu chiến lược gia người Italy tại vị. Cuối cùng, Tottenham đã sa thải HLV Conte.

Richarlison cũng từng lên tiếng chỉ trích HLV Conte sau khi tiền đạo này phải ngồi dự bị trong trận lượt về với AC Milan ở vòng 16 đội Champions League. Chân sút người Brazil và Romero, nhà vô địch World Cup 2022, là những cầu thủ không hài lòng với phương pháp quản trị của HLV Conte.

Phòng thay đồ của Tottenham cũng trở nên mất kiểm soát. Emile Hojbjerg từng công khai lên tiếng, yêu cầu HLV Conte giải thích chi tiết những lời chỉ trích của chiến lược gia này hướng về phía CLB. Sau khi Conte bị sa thải, Dejan Kulusevski khẳng định toàn đội hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban lãnh đạo.

Trước đó, sau trận hòa 3-3 của Tottenham với Southampton, HLV Conte đã chỉ trích toàn đội: "Tôi phải thừa nhận rằng Tottenham là một tập thể thiếu chuyên nghiệp. CLB chi nhiều tiền để chiêu mộ và trả lương cho cầu thủ không phải để nói lời xin lỗi".

"Cầu thủ Tottenham không có mục tiêu thi đấu. Họ thậm chí còn né tránh áp lực và không muốn đối mặt với căng thẳng. Đó là lý do trong suốt 20 năm qua, CLB này chẳng có danh hiệu nào", chiến lược gia người Italy nói thêm.

Sau khi Conte bị sa thải, trợ lý Cristian Stellini lên nắm quyền ở Tottenham.

